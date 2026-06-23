Córdoba acoge un foro andaluz del sector Mice que reúne a más de 30 profesionales internacionales

Asistentes al Andalucía Mice Forum, un encuentro que se celebra en el Palacio de Congresos de Córdoba y que reúne a más de 30 profesionales del sector a nivel internacional. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acoge desde este martes y hasta el viernes, 26 de junio, el Andalucía Mice Forum, un encuentro que se celebra en el Palacio de Congresos y que reúne a más de 30 profesionales del sector a nivel internacional, según ha informado el Ayuntamiento.

El objetivo de este encuentro, organizado por Turismo Andaluz junto al Consistorio y la Diputación Provincial, es poner en contacto la oferta andaluza en cuanto a servicios, instalaciones y equipamientos, con la demanda internacional, de modo que conozcan que Córdoba y su provincia, en particular, y Andalucía, en su conjunto, es un destino atractivo y muy diverso para albergar este tipo de eventos.

De esta manera, el foro combina negocio, 'networking' y experiencias únicas para posicionar a la comunidad autónoma como destino de referencia en turismo de reuniones.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, y la delegada de Turismo de la Diputación, Narci Ruiz, junto a la directora general de Turismo Andaluz, Gema del Corral, han recibido a los asistentes en una primera toma de contacto con la ciudad que se ha desarrollado en el Palacio de Viana.

Estos profesionales del sector Mice vienen de países como Argentina, China, Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Brasil, India e Irlanda. En el acto han estado presentes empresas locales de toda Andalucía relacionadas con el sector Mice.