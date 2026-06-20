Córdoba acoge en octubre el II Congreso Nacional de Archivos para reflexionar sobre la evolución archivística

Participantes en un evento en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba acogerá los días 28, 29 y 30 de octubre la celebración del II Congreso Nacional de Archivos, evento que, organizado por la Subdirección General de los Archivos Estatales Nueva, en colaboración con el Servicio de Archivos de la Junta de Andalucía, se concibe como un espacio de reflexión colectiva sobre la evolución del paradigma archivístico en un contexto de transición material, espacial, funcional y profesional.

Según informa el Ministerio de Cultura en su web, consultada por Europa Press, bajo el lema 'Archivos en transición: del depósito físico al ecosistema digital', el encuentro abordará de forma integrada "los principales retos derivados del cierre del ciclo del papel y la gestión de los últimos ingresos documentales en soporte analógico", así como "la consolidación de modelos híbridos de tratamiento, custodia y acceso".

Asimismo, "se analizará la redefinición del edificio de archivo como infraestructura esencial en la era digital, que debe ser capaz de acoger todo el patrimonio en sus diferentes soportes e integrar de manera simultánea la preservación, la conservación y el servicio público con las responsabilidades asociadas a la gestión del entorno digital".

Esta convivencia entre lo analógico y lo electrónico permitirá reflexionar sobre las funciones archivísticas en un escenario en el que se superponen prácticas consolidadas y nuevas exigencias derivadas de la transformación tecnológica, la sostenibilidad y la accesibilidad.

Finalmente, se examinará la transformación del perfil profesional en los archivos, para establecer un diálogo entre todos aquellos conocimientos y competencias necesarios para la gestión de la documentación y el servicio público que requiere la administración digital. Esta evolución plantea nuevos retos en materia de formación, especialización y liderazgo.

Las sesiones se articularán en torno a cuatro ejes transversales concretos que estructuran el programa ('Los Archivos y el papel. ¿Una historia de amor inacabada?'; 'Nuevos retos: ¿Infraestructuras vintage?'; 'Funciones archivísticas en transformación: de la custodia al Gobierno Abierto en un mundo digital' y 'Arquitectos del cambio: perfiles y competencias profesionales en los archivos'), si bien en su conjunto abarcan de forma global y complementaria la práctica totalidad de los ámbitos, retos y transformaciones del trabajo archivístico actual.

CAMBIO DE PARADIGMA

En el marco de 'Los Archivos y el papel. ¿Una historia de amor inacabada?' se abordará el hecho de que el rápido proceso de transformación digital operado recientemente en las administraciones públicas está teniendo un profundo impacto en los archivos, que se han visto obligados a enfrentarse de forma abrupta y a menudo poco planificada a un cambio de paradigma nunca antes visto.

Este eje narrativo reflexiona sobre la forma de afrontar estratégicamente este cambio de ciclo. Su contenido se centra en analizar la transición hacia el entorno digital, mediante el diseño de políticas de cierre para los expedientes físicos y estrategias de valoración y digitalización eficientes de estos documentos, sin olvidar las obligaciones de custodia y gestión del patrimonio documental producido en papel, que en ocasiones han sido desatendidas.

Asimismo, propone una aproximación a los retos de la gestión híbrida en la que conviven el formato físico y el digital y, por último, invita a profundizar en la evolución de los procesos de gestión documental.

NUEVOS RETOS

En lo que respecta a 'Nuevos retos: ¿Infraestructuras vintage?' se hablará acerca de la incorporación de diferentes formatos en los depósitos de los archivos, lo que implica un cambio en la concepción y planteamiento de los equipamientos.

Este eje analiza el sentido del edificio de archivo en la era digital. Para ello reflexiona sobre la evolución del concepto de depósito en lo referido a la documentación en papel y su camino hacia una infraestructura híbrida de preservación.

Por otro lado, es necesario un replanteamiento del archivo para incorporar nuevos usos socioculturales y servicios a la ciudadanía, y esto debe tener su reflejo la gestión y distribución de los espacios dedicados a ello. Por último, y para responder a estas nuevas necesidades, se hace imprescindible tener presentes criterios de sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios.

REVOLUCIÓN DIGITAL

En el caso de 'Funciones archivísticas en transformación: de la custodia al Gobierno Abierto en un mundo digital' se analizará cómo la revolución digital ha cambiado los soportes documentales y los entornos de trabajo, lo que obliga a replantear si también debe hacerlo la misión de los archivos. Así pues, destaca que sus funciones principales (recogida, conservación y difusión de la documentación) hoy se aplican de forma distinta.

En este contexto, cabe señalar que en la recogida de la información adquiere protagonismo la gobernanza del dato y la integración de los principios de la gestión documental, con la incorporación de la transparencia y la protección de datos desde el diseño, mientras que en la organización y conservación de la información, las tecnologías digitales (especialmente la inteligencia artificial) permiten automatizar múltiples tareas archivísticas, desde la clasificación y la descripción hasta el análisis de grandes volúmenes documentales.

En lo referido a la difusión, los archivos se abren más a la sociedad y se alinean con las políticas de Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. De esta forma, los archivos conjugan funciones relativas a la custodia de la documentación, la garantía de derechos, el acceso a la información pública y el fortalecimiento de la memoria colectiva.

TRANSFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES

El cuarto y último eje gira en torno a 'Arquitectos del cambio: perfiles y competencias profesionales en los archivos', y servirá para debatir acerca de la transformación a todos los niveles que se está viviendo en los archivos y que exige una profunda transformación de sus profesionales.

Este nuevo escenario abre un debate urgente sobre la formación archivística, tanto en cuanto a la formación reglada como a la formación continua, y sobre las competencias, conocimientos y habilidades a adquirir. A las competencias digitales hay que sumar habilidades transversales como el liderazgo ético, estratégico, gestión del cambio, creatividad y cultura de aprendizaje.

Cabe reflexionar también sobre el atractivo de la profesión hacia la sociedad actual, cómo deben evolucionar los procesos de acceso a la función pública y qué estrategias implementar para la gestión del conocimiento.