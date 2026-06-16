Córdoba acogerá el Congreso Internacional 'Concilia & Emprende' de AJE Andalucía y el Imdeec

Félix Almagro y Blanca Torrent (centro), en la presentación del Congreso 'Concilia & Emprende'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) han presentado este martes el Congreso Internacional 'Concilia & Emprende', que tendrá lugar en Córdoba el próximo 2 de julio y que se perfila como una cita clave para "abordar uno de los mayores desafíos del tejido productivo, lograr un equilibrio real y sostenible entre la vida familiar y el liderazgo empresarial".

La presentación ha contado con la intervención del presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, quienes han coincidido en la urgencia de afrontar que "la conciliación ha sido siempre una tarea casi imposible para el autónomo, un colectivo para el que apenas se han planteado medidas institucionales o legislativas que permitan equiparar sus derechos a los de trabajadores de otros regímenes".

Félix Almagro ha destacado que "se habla continuamente de conciliación para los trabajadores por cuenta ajena, pero se olvida sistemáticamente a los autónomos. Históricamente, ser empresario ha significado tener que renunciar a la vida personal", lo que da lugar a "un desequilibrio que no podemos seguir normalizando".

En este sentido ha asegurado que los autónomos no piden privilegios, pero sí exigen "los mismos derechos" y necesitan "urgentemente reformas tangibles en el marco estatal, como la equiparación real de las prestaciones por lactancia, la flexibilización de los permisos por nacimiento de hijos o mecanismos ágiles que nos faciliten contratar sustituciones".

Ahora, según ha explicado, "con la campaña '#YoTuveQueElegir' y este congreso queremos promover un compromiso político real, un cambio normativo que nos permita hacer crecer nuestros negocios y crear empleo sin vernos obligados a sacrificar nuestra vida personal y familiar".

Por su parte, Blanca Torrent ha señalado que en el Imdeec creen "firmemente que acompañar al emprendedor no consiste únicamente en ofrecer financiación o ayudas económicas, que son importantes. También significa generar ecosistemas más humanos, más comprensivos con la realidad empresarial y más adaptados a las dificultades reales que viven autónomos y pequeñas empresas".

Ello debe ser así, según ha argumentado la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, "porque emprender no debería significar tener que elegir entre sacar adelante un negocio o cuidar de tu familia".

Desde la perspectiva local, Esther Capitán ha remarcado el impacto de esta cita en la ciudad, pues "traer este encuentro a Córdoba es un orgullo y una gran oportunidad para nuestras empresas. Hoy en día, es imprescindible liderar nuevas formas de gestión y bienestar si queremos que las pymes crezcan, atraigan inversiones y retengan el talento joven en su tierra".

"Gracias al apoyo y la alianza estratégica con el Imdeec, demostramos cómo las instituciones y los jóvenes empresarios sumamos fuerzas reales para transformar y modernizar nuestra realidad económica", según ha subrayado.

El Congreso 'Concilia & Emprende' "no solo busca generar debate, sino servir de espacio práctico para compartir soluciones que impacten de manera directa en la vida de los emprendedores". La jornada del 2 de julio arrancará con la recepción de asistentes y un desayuno para dar paso a la inauguración institucional a cargo de Félix Almagro, Esther Capitán y Blanca Torrent.

A continuación, el socio del Departamento Laboral de Garrigues y profesor de San Telmo Business School, Miguel Ángel Díaz, impartirá la conferencia 'Conciliar para liderar: nuevos modelos empresariales con equilibrio humano', mediante la que analizará, desde una perspectiva estratégica y de relaciones laborales, las políticas y medidas que permiten fomentar entornos flexibles y saludables para mejorar la competitividad de las empresas.

La mañana continuará con la mesa redonda empresarial 'Casos reales de conciliación empresarial joven', un panel que contará con las experiencias del socio de Silbon, Juan Jurado, la CEO del Complejo Turístico Rural Molino la Flor, Villa Sandía y franquicias Eroski City, Candela Luque; la gerente de Grupo Sercolu, Laura Luque, y el CEO de 3DALIA y de la startup de salud Suenia, Daniel Fernández.

Tras un bloque intermedio, se abrirá el panel institucional 'Qué apoyo existe para conciliar en el emprendimiento joven', un espacio político y empresarial en el que intervendrán Félix Almagro, Blanca Torrent; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, y la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC), Inmaculada Pérez.

El cierre correrá a cargo de la psicóloga general sanitaria y fundadora de Cimente Psicología, Elvira de Céspedes, con 'Cómo cuidar al que lidera', una sesión diseñada para ofrecer herramientas concretas que ayuden a reducir el desgaste emocional y a gestionar la presión mientras se sostiene familia y negocio. Las inscripciones para asistir al Congreso Internacional 'Concilia & Emprende' son gratuitas y se pueden hacer en la web del evento 'https://conciliayemprende.ajeandalucia.org'.