Córdoba acogerá un congreso internacional sobre IA en el sistema agroalimentario

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Córdoba se convertirá los días 19 y 20 de marzo del próximo año 2026 en un punto de encuentro internacional para la comunidad científica, tecnológica y profesional del sector agroalimentario con la celebración de 'AI-Agrifood 2026: International Scientific Congress on AI in the Agri-Food System', un congreso de referencia dedicado al papel transformador de la inteligencia artificial (IA) en la agricultura y los sistemas alimentarios.

El congreso, según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, tendrá lugar en el Campus Córdoba (el antiguo edificio Etsiam) y está organizado por la UCO, a través de su Cátedra Internacional en Inteligencia Artificial y Agricultura (Ciiaa), junto con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC).

Bajo el lema 'Bridging Data, Science and Sustainability from Farm to Fork', AI-Agrifood 2026 tiene como objetivo impulsar el diálogo científico y la transferencia de conocimiento en torno al uso de la IA para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, sostenibles, resilientes y basados en datos.

El congreso reunirá a investigadores, responsables políticos, profesionales del sector, empresas tecnológicas y agentes de innovación de ámbito internacional, y su programa se estructura en cinco sesiones plenarias, que abordarán los principales retos y oportunidades de la digitalización y la inteligencia artificial en la cadena agroalimentaria, desde la captación de datos hasta la toma de decisiones, la sostenibilidad, la economía y la gobernanza.

Entre los ponentes invitados destacan expertos de reconocido prestigio internacional, como Spyros Fountas (Agricultural University of Athens), Ignacio Antonio Ciampitti (Purdue University) o Raffaele Giaffreda (Bruno Kessler Foundation, Trento). El congreso combinará ponencias magistrales, comunicaciones orales, sesiones de póster y debates abiertos, culminando con una sesión estratégica de síntesis orientada a definir la agenda futura de la transformación digital del sector agroalimentario.

En cuanto a las fechas clave del evento, el envío de resúmenes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de febrero y el 1 de marzo la organización realizará la comunicación de aceptación. Por su parte, la inscripción estará abierta hasta el 10 de marzo.

El congreso contempla inscripciones, tanto con presentación de trabajo, como sin presentación, y otorgará premios a las mejores comunicaciones orales y pósteres. Toda la información sobre el programa, modalidades de inscripción y fechas clave está disponible en la web oficial, 'https://www.uco.es/catedrasyaulas/catedraiaagri/ai-agrifood-...'.

AI-Agrifood 2026 se presenta como una cita imprescindible para quienes trabajan en la intersección entre datos, ciencia, tecnología y sostenibilidad, con el objetivo común de transformar el sistema agroalimentario desde el campo hasta la mesa mediante la inteligencia artificial.

La Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura es una iniciativa de la Universidad de Córdoba que busca impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario y forestal.

Esta cátedra pretende integrar tecnologías como espacios de datos, gemelos digitales, sistemas predictivos y asistentes virtuales en distintos cultivos y ecosistemas, como los mediterráneos, extensivos, leñosos o invernaderos, con el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia del sector.

Se trata de una alianza público-privada con una financiación superior a los dos millones de euros, promovida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, junto a empresas como Hispatec, Fertinagro, XFarm Technologies y Deuser.

Con un plan de trabajo para el periodo 2023-2027, que incluye más de 40 actividades, la cátedra cuenta con la participación de 72 investigadores de instituciones como la Universidad de Córdoba, el IAS-CSIC y la Universidad de Melbourne.

La integración de esta última y las cartas de adhesión y compromiso que firmaron el Trinity College de Dublin, ARS-USDA, UK Leuven, Uncuyo, S3P Agrifood T&BD, EDIH Andalucía Agrotech y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde se ha trabajado y trabaja para la formación de 'startups' (agtech) de los 34 países miembros de esta entidad, y que convierten a la cátedra en un referente global en innovación y digitalización agroalimentaria.