Córdoba acogerá en octubre la celebración del XX Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente

Cartel del XX Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente (Sipma). - UCO

CÓRDOBA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá los próximos días 29 y 30 de octubre de la celebración del XX Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente (Sipma), una cita ya consolidada como referente para profesionales de la comunicación, investigadores, divulgadores y expertos interesados en la información ambiental.

Según informa la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) en su web, consultada por Europa Press, la cita está organizada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y con la propia asociación.

Este seminario internacional comenzó hace más de 20 años con el objetivo, en ese momento, de "satisfacer las necesidades formativas de una incipiente especialización del periodismo, la ambiental, en un contexto como es la gestión de residuos radiactivos, que en aquella época necesitaba desarrollar una importante labor divulgativa". Actualmente, la necesidad "de especialización y de contribuir a una mejor información" sigue siendo un objetivo para las entidades que lo organizan.

Así las cosas, la sesión inaugural, el día 29 de octubre, se celebrará en el Rectorado de la UCO y correrá a cargo de la catedrática en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, miembro de la Real Academia Española, Asunción Gómez-Pérez, quien pronunciará la ponencia 'La Inteligencia Artificial, aliado o arma para el medio ambiente'.

Tras ello habrá una mesa redonda en la que, bajo el título 'Aplicaciones e implicaciones de la IA en el medio ambiente y sostenibilidad', se mostrarán casos prácticos en los que se trasladen tanto aplicaciones prácticas de la IA como el análisis de sus distintas implicaciones.

Por la tarde, Ana Tudela, cofundadora de Datadista y especializada en periodismo económico y de investigación, impartirá el taller 'Investigación, datos y narrativas para salir del ruido', mientras que José Raúl Romero, profesor titular de la Universidad de Córdoba y investigador responsable de Grupo de Investigación 'Humains' dirigirá el taller 'IA. Cerebros digitales en un planeta físico: lo que tu chatbot no te cuenta'.

La segunda jornada, el 30 de octubre, comprende una visita al Centro de Almacenamiento de El Cabril, una instalación que tiene presentes los nuevos desarrollos científicos y que está integrada en un entorno natural. Ver cómo en el Cabril se aúnan las tres disciplinas del seminario: Ciencia, Comunicación y Medio Ambiente es el mejor ejemplo para que el público especializado que acude a este congreso comprenda la labor de Enresa.

En este contexto, José María Montero, periodista especializado en información ambiental, científica y agroalimentaria y director del Sipma entre 2000 y 2013, moderará la sesión magistral '20 ediciones de Sipma, cómo ha cambiado el periodismo ambiental'.