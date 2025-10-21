Córdoba Califato Gourmet da a conocer los ganadores del concurso de tapas 'Califato in the Street'

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concurso de tapas 'Califato in the Street' de la X edición del evento culinario Córdoba Califato Gourmet (CCG) ha reconocido como ganadoras las propuestas creadas por Balma, La Vida Bella, La Cazuela de la Espartería, CRV Bar, La Viuda e Inkieto, gracias a los votos de los chefs del jurado y el público participante.

Según ha detallado la organización del evento en una nota, el concurso de tapas 'Califato in the Street' de la X edición del CCG, que ha comenzado este pasado lunes en la Plaza del Arco del Triunfo, frente al Centro de Recepción de Visitantes (CRV). En esta ocasión han tomado parte en la fiesta gastronómica cerca de una treintena de establecimientos de Córdoba y su provincia.

Los seis bocados que han conquistado al público y a los cocineros que han participado en esta convocatoria (Paco Morales, Toño Perez, Kisko García, Juan Carlos García y Celia Jiménez) han sido las creaciones de Balma, La Vida Bella, La Cazuela de la Espartería, CRV Bar, La Viuda e Inkieto. Los ganadores ya tienen reservado un sitio de honor en la próxima convocatoria del Califato Gourmet 2026.

Así las cosas, el Restaurante Balma ha creado un lingote de cordero del Valle de los Pedroches a baja temperatura sobre cremoso de coliflor y ajo negro de Montalbán con gel de naranjas de Palma del Río y gel de espinacas labradas, mientras Inkieto ha presentado un nigiri de presa ibérica del Valle de Los Pedroches, manteca colorá, sésamo y trufa.

La Taberna La Viuda ha participado con un flamenquín de rabo de toro; la VidaBella Gastro ha hecho lo propio con cochifrito envuelto en patata cruciente espuma de ajo asado y gel de manzana y apio; el CRV Bar ha presentado un pinchito andalusí y La Cazuela de la Espartería ha elaborado una tortillita de alistados.

Con anterioridad al inicio de los actos culinarios, se ha celebrado una conferencia-homenaje a Raimundo García del Moral, bajo el título 'Córdoba en la crítica gastronómica de España' en la que también han intervenido Rafael García, Francisco López y Vicente Sánchez, quien ha actuado como moderador.

Asimismo, ha tenido lugar en la jornada de este pasado lunes el proyecto 'Califato LAB', una actividad pionera impulsada conjuntamente con la Universidad de Córdoba (UCO), a través de la Cátedra de Gastronomía Mediterránea, para rescatar la herencia de la cocina popular e interpretarla de forma armónica a las técnicas y tiempos actuales de la mano de cocineros locales. La cata fue guiada e ilustrada por Rafael Moreno, director de la cátedra de Gastronomía Mediterránea.

De este modo se han podido degustar bocados tales como la pata de pollo al ajillo pastor (Antonio Jiménez, de la Taberna La Montillana), el lechón ibérico en dos cocciones con calabaza encomiada bañada en su jugo con tomate y naranja (Carlos Fernández, Karin Bistró), la mazamorra de habas (Rafael Lora, Balma) o el plato 'Sabores de Córdoba', una creación a base de salmorejo cordobés, rabo de toro y tortilla de patatas, con 'toppings' diversos.

El lunes ha concluido en el Real Círculo de la Amistad con la cena a diez manos a cargo e los chefs invitados en esta X edición de CCG, que ha resultado un éxito, gracias a los preparados ejecutados para la ocasión, que incluyó tres aperitivos, otras tantos entrantes, dos platos principales y postre. Todo ello maridado con vinos ecológicos de Bodegas Robles.

Tras la entrega de premios, efectuada por los cocineros invitados, el programa de actividades de este año ha continuado con el showcooking oficial en Bodegas Campos con la participación de los chefs participantes este año que elaborarán una tapa cada uno. En total son 12 tapas (contando los establecimientos ganadores de 'Califato in the Street' 2023).

La décima edición de Córdoba Califato Gourmet cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, Iprodeco (Instituto Provincial de Desarrollo Económico), la Junta de Andalucía (Turismo Andaluz) y Makro.