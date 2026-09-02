Córdoba celebrará las Noches del Patrimonio los días 11 y 12 de septiembre con 18 actividades

Autoridades en la presentación de la Noche del Patrimonio. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Córdoba acogerá una nueva edición de 'Las Noches del Patrimonio', iniciativa surgida del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de acercar, de forma simultánea y gratuita, el arte y la cultura a la ciudadanía y que, en esta ocasión, amplía su duración a dos días, el 11 y el 12 de septiembre, para ofrecer un total de 18 actividades de diversa índole.

En rueda de prensa, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, que ha estado acompañada por la concejala de Casco Histórico, Lourdes Morales; el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, y el diputado de Cultura, Gabriel Duque, entre otras autoridades, ha calificado este evento como "la unión de historias, lenguas, tradiciones, creatividad e innovación, configurándose como una celebración colectiva en la que la ciudadanía es la gran protagonista" y en la que se "reivindica el patrimonio como una herramienta viva de cohesión social y transformación cultural más allá de su dimensión monumental".

Albás ha afirmado que este año las Noches del Patrimonio se presenta "más ambiciosa" por varios motivos, ya que se amplía la oferta de espacios abiertos; se apuesta por un mayor número de actividades de difusión patrimonial y cultural y, además, se amplían las fechas, pues se pasa de una a dos noches de celebración.

De este modo, en las noches del 11 y 12 de septiembre "el patrimonio va a dejar de ser únicamente un lugar para visitar" para convertirse en "un espacio vivo para experimentar, escuchar, recorrer, bailar, descubrir y compartir", ha señalado la edil de Cultura, detallando que la oferta se centrará "en la alta cultura y la puesta en valor de la historia y, sobre todo, personajes ilustres de Córdoba".

Como novedad, ha explicado, las actividades buscarán vincularse con esas efemérides históricas específicas. En 2026, el protagonista será Averroes con motivo de los 900 años de su nacimiento, o también los 510 años del paso del cortejo fúnebre de Fernando el Católico por la ciudad.

La programación está articulada en tres pilares 'Abierto Patrimonio', 'Vive Patrimonio' y 'Escena Patrimonio'. Así, 'Abierto Patrimonio' incluye la apertura gratuita de todos los museos de la ciudad, monumentos y yacimientos, de 19,00 de la tarde 24,00 de la noche, tanto la Mezquita-Catedral como Medina Azahara, mientras que de 21,00 a 24,00 de la noche lo estarán todos los museos de la ciudad.

Por su parte, 'Escena Patrimonio' dará forma a un festival compartido entre todas las ciudades patrimonio de España, apostando por la danza contemporánea y las artes vivas. Por último, 'Vive Patrimonio' comprende una extensa oferta dirigida a todos los públicos y distribuida por la ciudad que abarcará diversas disciplinas como teatro, música, danza, espectáculos y recreaciones históricas.

ACTIVIDADES

Así las cosas, en la noche del viernes 11 se podrá disfrutar, en la Plaza de San Agustín, de las canciones de Ramón Medina de la mano de la Orquesta de Plectro de Córdoba y el coro El Limonero, mientras que la Plaza de Capuchinos, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, habrá un desfile del diseñador Mancini. En la Sala Orive, también el viernes se podrá disfrurar del flamenco contemporáneo con el título 'Amor, amado, amén', del coreógrafo Manuel Liñán, que estará acompañado de Francisco Vinuesa a la guitarra.

Para la jornada del 12 de septiembre se han programado dos pases de visitas guiadas y teatralizadas a Medina Azahara; la puesta en escena de 'Entremeses', de Miguel de Cervantes, en la Posada del Potro; la recreación de justas y duelos entre caballeros medievales en el foso de la Calahorra, y un concierto flamenco a cargo de Gregorio Moya y el guitarrista Paco Cortés en el Museo Arqueológico.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes acogerá una actividad sobre el 'Romancero Andalusí'; la Plaza del Triunfo contará con una intervención coreográfica llevada a cabo por el bailarín Antonio Ruz, y en la Sala Orive se celebrará un espectáculo en torno a las pinturas más célebres de Julio Romero de Torres.

Para concluir, el 12 de septiembre también incluye la celebración de un homenaje a Averroes, una ópera barroca en el Palacio de Orive y una exhibición de combates de gladiadores en la Plaza Jerónimo Páez. Además, a todo ello se sumarán dos desfiles históricos.

"EXPERIENCIA ÚNICA, VIVA Y LLENA DE ARTE"

En definitiva, ha resumido Albás, se trata de "18 actividades, nada más y nada menos", para "disfrutar tanto el viernes día 11 como el sábado día 12 de septiembre". "Sin duda alguna, Ciudades Patrimonio de la Humanidad ofrece una experiencia única, viva, llena de arte, de cultura y de tradición", ha apostillado Albás.

Por su parte, la concejala de Casco Histórico, Lourdes Morales, ha puesto en valor que esta iniciativa permite demostrar Córdoba quiere "un Casco Histórico lleno de vida, pero sobre todo habitable y pensado por y para sus vecinos". "Abrir los monumentos y llenar las calles de cultura solo cobra verdadero sentido si es para que la ciudadanía disfrute", ha señalado.

Por otro lado, el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha afirmado que "quizás Córdoba, la provincia y el patrimonio visto de noche tiene otra visión", por lo que hay que "empezar a entender que la noche es parte del circuito cultural" que hay que "potenciar en meses puntuales, pero también no olvidar que es otra manera de verlo, otra sensibilidad".

Para concluir, el diputado de Cultura, Gabriel Duque, ha incidido en el hecho de que la Noche del Patrimonio haya pasado "de una noche a dos", pues "en Córdoba pues no cabe todo en una", ya que se trata de "la ciudad con más Patrimonios de la Humanidad de la Unesco y ofrece muchas oportunidades a todos los ciudadanos y a los visitantes.