Córdoba cierra parques públicos, el Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y Zoo por aviso de lluvias y fuerte viento

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado el cierre de los parques públicos, así como de las instalaciones del Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños, el Zoológico y los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, tras declarar la situación de preemergencia ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles, con precipitaciones intensas, con posibilidad de acumular hasta 20 litros por metro cuadrado y no descartar la formación de tornados.

Según han destacado desde el Consistorio, dicho cierre se debe a la alerta de nivel amarillo que estará activa desde las 16,00 a las 21,59 horas de este miércoles, con probabilidades de lluvias y tormentas entre el 40 y el 70 por ciento.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han recomendado evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades. Precisamente, el miércoles de la semana pasada también se produjo el cierre de parques y dichas instalaciones por alerta de lluvias y tormentas.