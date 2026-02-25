Córdoba Ecuestre celebra el Día de Andalucía con la XVIII Marcha Hípica 'Córdoba a Caballo'

Presentación de la tradicional Marcha Hípica 'Córdoba a Caballo', que Córdoba Ecuestre celebra el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Córdoba Ecuestre celebrará el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, la XVIII edición de la tradicional Marcha Hípica 'Córdoba a Caballo', una cita ya consolidada en el calendario festivo de la ciudad, según han destacado este miércoles el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y el presidente de la entidad, Rafael Blanco.

Con motivo de esta jornada tan señalada para todos los andaluces, Córdoba Ecuestre considera esta fecha "una oportunidad única para mostrar en las calles de la capital la fuerza, la elegancia y la relevancia del sector ecuestre".

La marcha reunirá a clubes, asociaciones, colectivos y aficionados al mundo del caballo procedentes de Córdoba, su provincia y distintos puntos de Andalucía. "Este encuentro no sólo representa una celebración festiva, sino también una plataforma de promoción del sector hípico, destacando las buenas prácticas a caballo y poniendo en valor una industria generadora de empleo, riqueza y patrimonio cultural", han valorado desde la organización.

La concentración y salida tendrán lugar en la Huerta de Caballerizas Reales, con acceso por Puerta de la Ribera. La recepción de participantes está prevista a partir de las 10,00 horas, iniciándose la marcha a las 12,00 horas.

Como es habitual, el evento servirá además como marco para rendir homenaje a una figura destacada del mundo ecuestre. En esta edición, el reconocimiento será para Pedro Mata Alcántara, en agradecimiento a su dilatada e impecable trayectoria y su valiosa contribución al sector del caballo en Córdoba.

EL RECORRIDO

Los participantes disfrutarán de un paseo por el callejero cordobés, con una duración aproximada de dos horas, partiendo de la Huerta de Caballerizas Reales hacia la Avenida del Alcázar y de ahí a la Avenida del Corregidor, Avenida de Vallellano, Avenida del Aeropuerto, Gran Vía Parque, Plaza del Poeta Ibn Zaydún, Avenida Medina Azahara, Avenida República Argentina, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón, Avenida Ollerías, Ronda del Marrubial, Avenida Barcelona, Avenida Libia, Campo Madre de Dios, Ronda de los Mártires, Paseo de la Ribera, Ronda de Isasa, Avenida del Alcázar y regreso a Huerta de Caballerizas Reales.

Numerosos clubes, asociaciones y aficionados han confirmado ya su asistencia, entre ellos colectivos de la capital y la provincia como Asociación Pedroche a Caballo, Los Piostros, Peña Caballista de Castro del Río, Picadero Sierra Morena, Peña Amigos del Caballo de Alcolea, Asociación Caballista Jesús Morales, Peña El Caballo Al Ándalus, entre otros. Asimismo, se contará con la participación de aficionados procedentes de distintas provincias andaluzas.

Al respecto, la Marcha Hípica 'Córdoba a Caballo' se ha convertido en "una de las formas más vistosas y singulares de conmemorar el Día de Andalucía, reforzando el vínculo histórico de Córdoba con la cultura del caballo".