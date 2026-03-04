La provincia de Cádiz será epicentro del turismo rural al acoger en mayo en Villamartín un congreso europeo del sector

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, junto a la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, Gemma del Corral, y la directora técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, Miriam Carrión. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de Villamartín acogerá los días 6 y 7 de mayo el Congreso Europeo de Turismo Rural 2026 (Coetur), una cita que sitúa a la provincia de Cádiz como epicentro europeo del turismo rural, convirtiéndose en "espacio de referencia" para el análisis y el debate sobre el presente y el futuro de este segmento estratégico.

En una nota conjunta de la Junta y la Diputación de Cádiz se ha detallado que Villamartín acogerá a alrededor de 200 personas ponentes procedentes de España y Europa, generando un impacto económico local relevante. Los municipios de Prado del Rey y El Bosque también se verán beneficiados por el congreso, ya que alojarán a parte de quienes participen en él.

Así lo ha anunciado la directora técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, Miriam Carrión, en el marco de la ITB de Berlín, la feria de viajes líder a nivel mundial, a donde ha acudido con la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, Gemma del Corral, ya que la Junta de Andalucía también apoya institucionalmente la celebración de este evento en el territorio. Por parte de EscapadaRural, organizadora del congreso, ha estado la responsable de promoción turística, Alejandra Torent.

Miriam Carrión ha explicado que para la provincia de Cádiz acoger la XII edición de Coetur es "una oportunidad" para seguir creciendo en el ámbito del turismo rural y mostrar "la parte quizá menos conocida del territorio", habitualmente vinculada en el imaginario colectivo de quienes visitan el destino a sus playas.

La directora técnica del Patronato Provincial de Turismo ha remarcado que la provincia de Cádiz es la que más parques naturales alberga en su territorio en España, destacando que los dos espacios naturales que se adentran en el interior --el de Los Alcornocales y el de la Sierra de Grazalema-- son los de mayor extensión y constituyen enclaves de alto valor ecológico y paisajístico.

"Estos espacios naturales favorecen experiencias singulares que expresan la identidad y autenticidad del interior gaditano", como ha apuntado, añadiendo en ese sentido que Coetur es "un aliado de máximo nivel" para mostrar estas características diferenciales del interior de la provincia como destino turístico. Es por eso que ha agradecido la apuesta de la Junta de Andalucía para hacer realidad esta oportunidad.

Por su parte, Gemma del Corral ha explicado que el turismo rural es un ejemplo de la esencia del modelo turístico que impulsa Andalucía, un segmento "sostenible en todas sus vertientes, con capacidad regenerativa, clave para gestionar la estacionalidad y una palanca de empleo y dinamización económica".

"La provincia se convertirá en epicentro del turismo congresual, un claro ejemplo del turismo que defendemos e impulsamos: un motor de futuro, cohesión y oportunidades para todos los andaluces", ha señalado la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería.

A su juicio, este congreso supone "un paso más" en la consolidación de la marca Andalucía "como destino para la reflexión", un espacio donde "se analizan y se construyen con ambición las respuestas a los desafíos del presente y del futuro". "Hoy somos un destino capaz de aunar reflexión y oportunidades para los andaluces a través del gran motor económico regional como es el turismo", ha sostenido.

Asimismo, ha recordado que la actividad turística ha sido "esencial en la transformación del territorio", que recibió en 2025 a más de 6,6 millones de turistas. Cádiz fue la provincia andaluza con mayor gasto medio diario, casi 94 euros por visitante, una cifra que aumentó un 2% respecto al año anterior.

"Coetur llega para confirmar que Andalucía no es solo un destino que se visita, sino también un destino que inspira y decide. Sigamos reforzando el liderazgo de una tierra que se transforma a través del turismo, creando futuro en cada uno de nuestros municipios", ha concluido.

Por su parte, la responsable de promoción turística de EscapadaRural, Alejandra Torent, ha señalado que la provincia de Cádiz es "un escenario magnífico" para la celebración de este congreso, ya que reúne "todos los elementos que resultan de gran atractivo para las personas que buscan un destino auténtico para su próxima escapada rural", apuntando a cuestiones como "su riqueza de paisajes, diversidad natural, rutas y actividades al aire libre, sus pueblos blancos llenos de historia y tradiciones o su excelente gastronomía".

El próximo mayo, este territorio se convertirá en "epicentro" en el que se debatirá sobre el presente y el futuro del sector del turismo rural y se aportarán herramientas y conocimiento a propietarios, agentes del sector e instituciones a través de un programa que incluye ponencias, mesas de debate y talleres impartidos por expertos.

Todos los asistentes tendrán la oportunidad de conocer este destino de primera mano y se llevará a cabo una campaña de promoción dirigida a los más de dos millones de viajeros y más de medio millón de seguidores en redes sociales.