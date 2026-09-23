Córdoba inicia el jueves la XII Conferencia Iberoamericana de ministros de Agricultura y Pesca por seguridad alimentaria

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un acto. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca se celebrará este jueves y el viernes en el Palacio de Congresos de Córdoba, centrada en estrategias para garantizar la seguridad alimentaria, según ha infomado el Gobierno.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidirá la conferencia, en la que se prevé adoptar la Declaración de Córdoba, y en la que se abordarán cuestiones claves como la agricultura familiar, el acceso a financiación para transformar los sistemas agroalimentarios y pesqueros, el comercio, la digitalización, la innovación, así como el relevo generacional y la mayor participación de las mujeres para asegurar el futuro del sector.

Las delegaciones de los miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones llegan a Córdoba el jueves y el viernes tendrá lugar la sesión formal de la conferencia con la celebración de cuatro diálogos ministeriales. La Innovación, digitalización y tecnología; el papel de las organizaciones regionales de ordenación pesquera en la gobernanza pesquera y en lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; jóvenes, mujeres y relevo generacional, y la cooperación en el ámbito sanitario y fitosanitario serán los temas claves de debate.

Está prevista la participación de las 22 delegaciones de estados iberoamericanos y también han sido invitados países observadores asociados a la conferencia, como Filipinas y Japón, así como organismos internacionales como la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

EL CENTRO DE SEGUIMIENTO DE PESCA

Por otro lado, el pasado jueves, el Centro de Seguimiento de Pesca (CSP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto sus puertas a representantes de las embajadas de países iberoamericanos interesados.

El Centro de Seguimiento de Pesca constituye una pieza fundamental del sistema español de control pesquero. Funciona de manera permanente, las 24 horas del día y los 365 días del año, realiza el seguimiento de la actividad de la flota y presta apoyo a las actuaciones de inspección y vigilancia.

Además, entre el lunes y miércoles de esta semana tiene lugar el Foro Tecnológico Iberoamérica-España en el centro acelerador de empresas emergentes agroalimentarias 'La Vega Innova'. Cerca de 150 empresas del sector agroalimentario iberoamericano, que se han desplazado a Madrid, comparten experiencias sobre los principales desafíos a los que se enfrenta el campo, entre ellos la innovación y la digitalización.

CÓRDOBA, DE NUEVO SEDE DE UN ENCUENTRO MINISTERIAL DE ALTO NIVEL

Córdoba, que ya fue sede en 2023 del Consejo Informal de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), vuelve a acoger un encuentro de alto nivel ligado el mundo rural, agrario y, en esta ocasión, también con la pesca como coprotagonista.

De hecho, es la primera vez que una conferencia iberoamericana acoge asuntos relativos a la pesca y la acuicultura. Se trata de un hito importante para la región iberoamericana, dado que permitirá elevar al máximo nivel el intercambio de experiencias y visiones sobre dos sectores de gran importancia económica y por su contribución a la seguridad alimentaria.