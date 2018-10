Córdoba.- Ley Antitabaco.- Los vendedores de prensa cordobeses no cerrarán el día 30, porque "no tiene mucho sentido"

Actualizado 27/01/2006 14:01:32 CET

CORDOBA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vendedores de prensa cordobeses no apoyarán, al entender que "no tiene mucho sentido hacerlo ahora", las movilizaciones contra la Ley Antitabaco que ha previsto este sector a nivel nacional para el próximo lunes 30 de enero, que incluyen manifestaciones en Sevilla y Madrid y el cierre de los kioscos de prensa ese día.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Vendedores de Prensa de Córdoba (Aveprenco), Mariano César, explicó que la decisión de no secundar las movilizaciones la tomó el colectivo esta misma semana en asamblea, tras llegar a la conclusión de que son "extemporáneas", pues la Ley Antitabaco, que "sin duda perjudica al impedir vender tabaco en los kioscos de prensa, entró en vigor hace casi un mes y se aprobó mucho antes en las Cortes y por unanimidad", por lo que consideró que las movilizaciones debieron hacerse "mucho antes, y no ahora".

"Pero es que además --prosiguió César-- el fondo de la cuestión, al menos para Aveprenco, no es si nos permiten o no vender tabaco en los kioscos, sino que los estancos, además de vender tabaco y ahora en el ámbito de un reforzado monopolio del que ya disfrutaban antes, también venden prensa". Así, consideró que si los vendedores de prensa se movilizan para reclamar el derecho a vender tabaco, también deben "exigir que se pueda hacer en las mismas condiciones que los estancos".

A juicio de César, los vendedores de prensa se enfrentan a "problemas más graves, que sí que suponen motivo suficiente para la movilización, como la problemática con las editoriales y las distribuidoras, que en la práctica son otro monopolio", que les provoca "importantes pérdidas económicas y muchos quebraderos de cabeza".

POSTURA ANDALUZA

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Vendedores de Prensa, Pablo Dorador, ya dijo a Europa Press que el próximo día 30 prevén que cierren 6.000 quioscos de los 10.000 existentes en Andalucía.

Junto a ello, los vendedores de prensa han convocado para las 12.00 horas de ese mismo día una manifestación en Sevilla, que comenzará en el Prado de San Sebastián y culminará ante el Parlamento andaluz, mientras que una representación de cada ciudad andaluza acudirá a Madrid para participar en la protesta organizada ante el Ministerio de Sanidad. Según el presidente de la federación andaluza, "la gente está animada", por lo que estimó una amplia participación.

Asimismo, apuntó que los propietarios de los kioscos colocarán carteles con frases tales como 'si el tabaco es legal, ¿por qué no lo podemos vender?' y 'Zapatero, en las urnas te espero'. Dorador ya aseguró que el no poder vender tabaco en los kioscos supondrá al sector unas pérdidas del 15 por ciento, pero además "este hecho lleva aparejada la pérdida de otros clientes, que, al no venir a comprar tabaco, dejan de comprar otros productos, como prensa o revistas", lo que, a su juicio, "eleva las pérdidas a un 40 por ciento", y también pronosticó que las consecuencias de esta norma "provocará el cierre de un montón de puestos de prensa".