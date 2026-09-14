Córdoba marcha contra el cáncer el próximo 25 de octubre con novedades para toda la familia, mascotas incluidas

Cartel de la marcha contra el cáncer en Córdoba. - AECC

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 25 de octubre Córdoba volverá a convertirse en un gran escenario de solidaridad y deporte de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que celebrará la XIX Marcha y XI Carrera Contra el Cáncer, un evento que cada año reúne a miles de personas, y mascotas este año, con un objetivo común: recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y mantener los servicios gratuitos que la entidad ofrece a pacientes y familiares, así como fomentar hábitos de vida saludables frente al cáncer.

Según ha indicado la AECC en una nota, la presidenta de la asociación, María Auxiliadora Cabanás, ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria y ha recordado que cada inscripción, cada dorsal, contribuye a seguir impulsando la investigación y los servicios gratuitos que la entidad ofrece a pacientes y familiares.

También ha puesto sobre la mesa que "uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá un cáncer a lo largo de su vida, y hacia 2030, por desgracia, el porcentaje se igualará al alza para las mujeres".

Cabanás ha destacado que la cita arrancará el 25 de octubre a las 10,30 horas con la XI Carrera Contra el Cáncer, de carácter competitivo y con un recorrido de 5,6 kilómetros, mientras que la XIX Marcha Contra el Cáncer, abierta a toda la ciudadanía y con un recorrido de 1,5 kilómetros, partirá a las 11,30 horas. Ambas lo harán desde el Vial Norte. Previamente, a las 10,15 horas, los participantes podrán disfrutar de un calentamiento dirigido por Brooklyn Fitboxing Córdoba Zoco.

La edición de este año llega cargada de novedades pensadas para ampliar la participación y convertir la jornada en un encuentro abierto a toda la ciudadanía donde el deporte y la solidaridad serán los protagonistas. Por primera vez, la organización ha incorporado inscripciones para mascotas, permitiendo que los animales domésticos puedan acompañar a sus dueños durante la marcha solidaria. Esta actividad está patrocinada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, que ha aportado un pañuelo y un portabolsas para las mascotas.

El presidente del Colegio de Veterinarios, José María de Torres, ha señalado que "esos pequeños animales son parte de muchas familias cordobesas y, cuando entra el cáncer, ellos también lo notan, les afectan los sentimientos de sus dueños". De Torres, que también es consejero de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba, ha hecho hincapié en la necesidad de que los dueños de mascotas "sean responsables y recojan los excrementos, que pueden transmitir enfermedades a los humanos".

Además, la asociación ha ampliado la oferta de camisetas oficiales del evento, disponibles tanto para adultos como para niños, con una amplia variedad de tallas para facilitar que cualquier persona pueda sumarse a esta gran movilización solidaria. El dorsal de adulto tiene un precio de diez euros, el infantil cuesta ocho euros y el pañuelo de mascota, tres euros. La organización resalta que las mascotas solo podrán participar en la Marcha, no en la Carrera, por motivos de seguridad.

Entre las novedades de esta edición que ha resaltado la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba está la realización de un Reto Saludable, una actividad que se desarrollará durante la Marcha y que estará basada en las recomendaciones del Código Europeo Contra el Cáncer. Los participantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre prevención y hábitos de vida saludable a través de diferentes pruebas y preguntas. La persona ganadora recibirá un premio especial en una actividad que combina diversión, concienciación y promoción de la salud.

El programa de la jornada se completará con animación, pasacalles, actividades infantiles, actuaciones musicales y la actuación final del grupo Olivetti, convirtiendo la jornada en un encuentro para disfrutar en familia, con amigos o compañeros.

CADA INSCRIPCIÓN IMPULSA LA INVESTIGACIÓN Y EL APOYO A PACIENTES

Con el lema de que cada paso cuenta, los fondos recaudados a través de las inscripciones y la venta de camisetas permitirán seguir impulsando dos grandes líneas de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer: la financiación de proyectos de investigación oncológica y la prestación de servicios gratuitos a personas con cáncer y sus familias.

Atención psicológica, trabajo social, fisioterapia, acompañamiento, nutrición, logopedia, información especializada, material ortoprotésico o programas de apoyo son algunos de los recursos que la entidad ofrece sin coste a quienes afrontan la enfermedad. Cualquier persona que necesite estos servicios puede llamar al teléfono 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Las inscripciones y la compra de camisetas ya están disponibles a través de la plataforma RockTheSport, así como en los puntos de venta habilitados por la organización.

DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

En la presentación han intervenido también el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, y la teniente de alcalde de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás.

Martín ha destacado "el compromiso de esta asociación y la gran labor que hacéis", ha recordado que esta enfermedad "nos afecta a todos, de manera directa o indirecta, y todo lo que podamos hacer para impulsar la investigación y mejorar la vida de los pacientes es poco", al tiempo que ha reiterado el compromiso de la Diputación de Córdoba con esta iniciativa.

Por su parte, Isabel Albás ha asegurado que lo ha "vivido de primera mano y puedo decir que los servicios que presta la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece a los pacientes son extraordinarios, y toda la ayuda que consigamos para que puedan seguir haciendo esta labor es poca para las necesidades que hay". Albás ha aplaudido la idea de incorporar a las mascotas a la Marcha Contra el Cáncer y ha asegurado que el Ayuntamiento de Córdoba seguirá colaborando "siempre en actividades como estas, que fomentan hábitos saludables y recaudan fondos para investigación y atención a pacientes".

La teniente de alcalde ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a comprar su dorsal para esta prueba solidaria, "que vayan con sus mascotas, con sus familias, y si no pueden ir, que también compren la camiseta porque cada euro cuenta".

EL RESPALDO DE CÓRDOBA

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba ha agradecido la implicación de las numerosas empresas, instituciones y entidades cordobesas que hacen posible esta iniciativa. Entre ellas destacan Hitachi y la Clínica Dr. Bernete, patrocinadores oro de la prueba, cuyo compromiso resulta fundamental para que la marcha y la carrera continúen creciendo año tras año.

La entidad ha mostrado también su agradecimiento a la Asociación de Clubes y Escuelas de Atletismo de Córdoba, por su importante aportación a la organización de esta actividad, así como al Mercado Victoria por haber cedido el espacio para la presentación.

Asimismo, el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades sociales y numerosas empresas locales que se han sumado a una causa que une a toda la sociedad cordobesa. La Asociación invita a toda la ciudadanía a formar parte de esta gran movilización solidaria. Cada inscripción contribuirá a financiar proyectos de investigación oncológica y a mantener los servicios gratuitos que la entidad presta a pacientes y familiares en la provincia.