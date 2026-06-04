Córdoba participa por primera vez en Emotions Travel Show y mantiene más de 50 reuniones profesionales

La teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, y personal del Imtur en Emotions Travel Show, uno de los encuentros internacionales relevantes del sector turístico de alta gama celebrado en Madrid. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Córdoba ha estado presente por primera vez Emotions Travel Show, uno de los encuentros internacionales más relevantes del sector turístico de alta gama, que se ha celebrado en Madrid desde el lunes y que ha reunido a destinos destacados junto a más de cien agencias de todo el mundo especializadas en turismo 'premium' y de lujo, a la vez que se han mantenido más de medio centenar de reuniones con profesionales del sector.

Según ha informado el Ayuntamiento, la participación de Turismo de Córdoba en este prestigioso foro supone "un importante paso estratégico en la proyección internacional de la ciudad hacia segmentos de visitantes de alto valor añadido, consolidando así su posicionamiento como destino urbano, patrimonial, cultural, gastronómico y experiencial".

Durante el evento, la delegación cordobesa ha mantenido 54 reuniones profesionales con agentes de viajes, operadores turísticos y 'travel sellers' procedentes de distintos países, incluyendo también destacadas agencias receptivas españolas especializadas en este segmento.

En concreto, se destaca el interés mostrado por agencias de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina y Países Bajos, que han solicitado de manera expresa que se les enviara la presentación sobre la ciudad de Córdoba que ha servido como herramienta para canalizar los encuentros.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, presente en el encuentro, ha indicado que "un rasgo común en la mayoría de los encuentros y que justifica aún más la presencia de Córdoba en este tipo de eventos es la constatación de que muchas de estas agencias ya tenían incluidas a otras ciudades andaluzas entre sus destinos habituales, pero no a Córdoba, por la que han mostrado un interés que ahora hay que consolidar con un seguimiento llevado a cabo por los técnicos del Imtur".

La incorporación de Córdoba a Emotions Travel Show sitúa a la ciudad dentro del "reducido grupo de destinos españoles seleccionados para participar en este escaparate internacional, reservado a propuestas turísticas con capacidad para atraer a un público especialmente exigente y con elevado poder adquisitivo", ha señalado la delegada.

La presencia de Córdoba en este foro internacional se produce además en "un momento de especial reconocimiento para la ciudad, después de que los lectores de la revista National Geographic la hayan distinguido como el mejor destino urbano de España en 2026, reforzando así su imagen como referente turístico de primer nivel tanto en el ámbito nacional como internacional".

Con esta participación, ha resaltado Aguilar, "Turismo de Córdoba avanza en su estrategia de promoción exterior y diversificación de mercados, apostando por un modelo turístico sostenible, de calidad y vinculado a la excelencia cultural y patrimonial que caracteriza a la ciudad".