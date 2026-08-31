'Córdoba en Púrpura' pondrá en valor el legado cristiano en la ciudad del 8 al 13 de septiembre

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico en el Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, presenta el programa cultural 'Córdoba en Púrpura'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico en el Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha presentado este lunes la nueva edición del programa cultural 'Córdoba en Púrpura', que se celebrará del 8 al 13 de septiembre. Se trata de una propuesta enmarcada en el proyecto municipal 'Las Cuatro Culturas' que busca divulgar la huella, el patrimonio y la historia de la cultura cristiana en la capital cordobesa.

Durante la presentación en rueda de prensa, Morales ha destacado que la programación abarca más de una veintena de iniciativas gastronómicas, didácticas, musicales y visitas teatralizadas dirigidas a todo tipo de públicos, desarrolladas íntegramente en el centro histórico y con acceso gratuito previa inscripción.

Así las cosas, ha detallado que el programa dará comienzo el martes 8 de septiembre a las 20,30 horas con la visita 'Córdoba a vista de pájaro', una actividad que partirá desde la Torre de la Calahorra y recorrerá diversas azoteas del casco histórico, como la Puerta del Puente o el Hotel Hesperia, entre otros emplazamientos.

En lo que respecta a la oferta gastronómica y de divulgación, la delegada ha resaltado que el jueves 10 de septiembre, a las 20,00 horas, la Plaza de la Corredera acogerá una cata orientada a poner en valor aceites con Denominación de Origen de Baena y Priego, así como vinos y vinagres de Montilla-Moriles. Por su parte, el sábado 12 de septiembre, a las 10,00 horas, tendrá lugar en la explanada del Alcázar de los Reyes Cristianos una recreación histórica centrada en las entrevistas entre Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica.

En lo referido al público infantil y familiar, Morales ha señalado que también tendrán propuestas específicas, como la gymkhana de las Iglesias Fernandinas programada para el domingo 13 de septiembre a las 10,00 horas desde la Iglesia de San Agustín, un recorrido participativo por los templos erigidos tras la conquista de la ciudad por Fernando III.

Por último, Morales ha remarcado que las actividades son gratuitas pero cuentan con un aforo limitado de unas 30 personas por grupo. Las inscripciones para participar en las actividades ya se pueden realizar a través de la página web oficial del proyecto ('cordobacuatroculturas.es').

Impulsado desde la Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba --tomando el testigo de la iniciativa ideada por Rafael Pérez de la Concha--, el ciclo complementa las vertientes romana ('Kalendas en Córdoba'), judía ('Otoño Sefardí') e islámica ('Qurtuba, Capital de al-Ándalus').