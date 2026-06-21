Córdoba refuerza su hermanamiento con Núremberg de cara a la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo

La delegada de Cultura, Isabel Albás, en un espectáculo flamenco que representa a la ciudad en el marco de Festival de Verano del Centro Español de Núremberg. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, encabezada por la delegada, Isabel Albás, y el coordinador de Políticas Culturales, Juan Miguel Moreno Calderón, está de visita en Núremberg con el objetivo de reforzar el hermanamiento entre Córdoba y la ciudad alemana después de que en 2025 se cumplieran quince años de la firma del acuerdo y de cara a la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, que se desarrollará el próximo año.

Según ha emitido el Consistorio cordobés en una nota, Albás ha precisado que esta designación "nos consolida como ciudad patrimonial, cultural y cuna de diálogo entre civilizaciones, y es precisamente este último aspecto el que nos conecta directamente con Núremberg, una urbe donde conviven personas de todos los países y que se ha caracterizado siempre por su respeto a los derechos humanos".

En esta línea, tanto Albás como Moreno Calderón, que es el comisario de este proyecto, han mantenido reuniones con responsables del gobierno local de Núremberg para "planificar acciones que redunden en que el año de la Capitalidad sea un éxito y favorezca un legado de creación, talento joven y diálogo, consolidando a Córdoba en el centro de la diplomacia urbana internacional, en el centro del diálogo entre países y en el foco de la creación cultural".

El encuentro también ha estado orientado a reforzar el hermanamiento propiamente dicho y se ha materializado con una actuación de un cuadro flamenco llegado desde Córdoba en el marco del Festival de Verano del Centro Español de Núremberg.

En concreto, 'Paisaje con Figuras' es el nombre del espectáculo, inspirado en el mundo poético de Antonio Gala, la tradición flamenca, la música de Manuel de Falla y los textos de importantes autores flamencos del siglo XX.

"Esta impresionante fusión de música, cante y danza ha convivido en este festival con espectáculos de música griega, hindú o china, lo que refleja esa multiculturalidad que tiene esta ciudad y que conecta con el espíritu de ciudad abierta y de diálogo por lo que nos han concedido ser Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo en el año 2027", ha manifestado Albás.

Al hilo, la delegada ha apostillado que desde que se rubricó el hermanamiento "ha estado vigente la importancia y la necesidad de la cooperación, el fomento de las relaciones económicas y la colaboración activa para el desarrollo de actividades conjuntas en el campo de la educación y la cultura, sin olvidar el intercambio entre los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los jóvenes, que han podido vivir la experiencia de vivir y estudiar en Córdoba o en Núremberg".

En este sentido, Albás ha agradecido la acogida a la delegación cordobesa, que ha estado integrada también por Juan Gregorio Ramírez, iniciador del hermanamiento y expresidente del Consejo de Distrito de la zona Norte. "Esto refleja que el apoyo e implicación ciudadana que generó el hermanamiento sigue generando interés", ha concluido la delegada.