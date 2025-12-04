Córdoba refuerza su presencia en el mercado luso con un acuerdo pionero de promoción turística en Portugal

Representantes de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Córdoba (Apavc) y la Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (Apavt). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Córdoba (Apavc) y la Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (Apavt) han suscrito un acuerdo de colaboración destinado a impulsar la promoción turística de la ciudad en Portugal durante el año 2026.

En una nota, el Consistorio ha informado de que el acuerdo nace del interés común de las partes por incrementar la visibilidad de Córdoba como destino turístico preferente en el mercado luso, un mercado estratégico para la ciudad, tanto por su proximidad como por el creciente interés del viajero portugués por el turismo cultural, patrimonial y gastronómico de la ciudad.

Según recoge el propio acuerdo, Córdoba constituye un destino de relevancia nacional e internacional y las entidades firmantes coinciden en la importancia de trabajar conjuntamente para proyectar esa imagen en Portugal mediante acciones de 'márketing', comercialización y difusión de alto impacto.

La Apavc, que integra a las principales agencias de viajes cordobesas, aportará su experiencia sectorial y facilitará la participación de las agencias locales en las acciones programadas. Por su parte, la Apavt --principal interlocutor del sector en Portugal-- impulsará la difusión del destino Córdoba entre agencias portuguesas y turoperadores, desempeñando un papel clave en la comercialización turística en el país vecino.

El acuerdo establece que la Delegación de Turismo y el Imtur desarrollarán presentaciones profesionales, misiones comerciales, encuentros sectoriales, viajes de familiarización y campañas de comunicación específicas para el mercado portugués durante todo el ejercicio 2026.

"DESTINO EN EXPANSIÓN INTERNACIONAL"

Este acuerdo, según ha indicado la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, consolida a Córdoba como "un destino en expansión en el mercado internacional y refuerza la estrategia de la Delegación de Turismo para incrementar la llegada de visitantes, las pernoctaciones y el gasto turístico, así como para diversificar mercados y posicionarse con mayor fuerza en el entorno europeo".

Este conjunto de acciones coordinadas pretende culminar con la celebración en 2027, en la ciudad de Córdoba, de la Asamblea nacional de agencias de viajes portuguesas, que congregaría en la ciudad a más de mil operadores turísticos portugueses, entre agentes de viajes y representantes de turoperadores.