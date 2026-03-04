Córdoba refuerza su proyección internacional en la feria de Berlín y se consolida como destino turístico

La delegada de Turismo de Córdoba, Marián Aguilar, asiste a la ITB de Berlín, una de las principales ferias turísticas del mundo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

BERLÍN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Turismo y el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), participa esta semana en la ITB de Berlín, una de las principales ferias turísticas del mundo, con el objetivo de promocionar y posicionar la ciudad como destino urbano, cultural, patrimonial y premium en el mercado internacional. La presencia de Córdoba en la ITB se enmarca dentro de la oferta turística andaluza, integrándose en un espacio común que refuerza la imagen de Andalucía como referente global en turismo de calidad.

"Esta estrategia permite proyectar una oferta complementaria, diversa y altamente competitiva ante los principales actores del sector turístico internacional", ha indicado en una nota la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, presente estos días en Berlín.

La feria, que reúne cada año a miles de expositores y profesionales procedentes de más de 180 países, "constituye un escaparate estratégico para consolidar la marca Córdoba en mercados prioritarios, especialmente el alemán, uno de los más relevantes para el turismo cultural y de larga estancia en España", ha manifestado Aguilar.

Durante la feria, la Delegación de Turismo y el Imtur están desarrollando una intensa agenda de trabajo que incluye encuentros profesionales con turoperadores, agencias de viajes, operadores turísticos, prescriptores especializados y medios de comunicación, tanto alemanes como de otros mercados emisores de interés que se dan cita en el evento.

"Estos encuentros permiten reforzar alianzas, abrir nuevas oportunidades comerciales y presentar la oferta diferencial de Córdoba, basada en su excepcional patrimonio histórico --con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial por la Unesco--, su agenda cultural, su gastronomía, su oferta hotelera de alta calidad y su capacidad para ofrecer experiencias exclusivas y personalizadas", ha apuntado la delegada.

Con esta participación, "el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la internacionalización del destino, la captación de un turismo de mayor valor añadido y la desestacionalización, apostando por segmentos estratégicos que contribuyan al desarrollo sostenible del sector y a la generación de impacto económico en la ciudad", ha añadido Aguilar.

La presencia en la ITB Berlín se integra dentro del plan anual de promoción exterior del destino Córdoba, orientado a consolidar su posicionamiento en los principales mercados europeos y a reforzar su imagen como ciudad histórica, capaz de ofrecer experiencias únicas durante todo el año.

EL TURISTA ALEMÁN

Alemania es uno de los tres principales mercados emisores hacia España. El turista alemán presenta una alta repetición, una estancia media superior a la media europea, un gasto medio diario elevado y una planificación anticipada.

Valora especialmente las ciudades con declaraciones de Patrimonio Mundial, los centros históricos bien conservados y los monumentos singulares, además de sentirse atraído por la gastronomía, dos segmentos en los que Córdoba es un destino de referencia.