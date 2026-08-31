Córdoba registra un aumento del 9% de viajeros y del 7,6% de pernoctaciones en julio

Archivo - Turistas visitan la capital cordobesa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha hecho balance este lunes de los datos de afluencia turística registrados en el mes de julio en la capital cordobesa, que ha conseguido un aumento cercano al 9% en el volumen de viajeros y un crecimiento del 7,6% en pernoctaciones.

Según ha detallado Aguilar, que ha señalado que estos datos se deben a las campañas de promoción específicas para un periodo tradicionalmente considerado como de temporada baja, el sector de los apartamentos turísticos ha experimentado un notable repunte en comparación con periodos anteriores, pues ha registrado un crecimiento del 54,68% en la cifra de viajeros y un incremento del 63,35% en las pernoctaciones.

En el cómputo global del turismo en la ciudad, sumando tanto los datos de plazas hoteleras como de apartamentos, Aguilar ha destacado un balance general favorable, con un aumento cercano al 9% en el volumen total de viajeros y un crecimiento del 7,6% en pernoctaciones. En conjunto, la ciudad ha rozado las 130.000 pernoctaciones durante el pasado mes de julio.

Asimismo, la responsable municipal ha hecho hincapié en el incremento de la estancia media, que se ha situado en los 2,14 días, alcanzando así uno de los objetivos prioritarios fijados por el Consistorio. "Hemos superado el reto de alargar la estancia media y mejorar las cifras en un mes de julio que históricamente era uno de los más débiles" para Córdoba, ha señalado.

Finalmente, Aguilar ha subrayado que este balance reafirma la estrategia municipal de colaborar conjuntamente con el sector turístico para consolidar la tendencia al alza y mantener unos datos favorables de forma continuada en la capital cordobesa.