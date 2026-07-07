Córdoba reúne desde este miércoles a los principales profesionales y expertos del sector ferial y congresual

Cartel del III Congreso AFE & APCE, encuentro bienal que reunirá a los principales profesionales del sector ferial, congresual y MICE en España, organizado por la Asociación de Ferias Españolas y la Asociación de Palacios de Congresos de España. - AFE/APCE

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá desde este miércoles al sábado el III Congreso AFE & APCE, un encuentro bienal que reunirá a los principales profesionales del sector ferial, congresual y MICE en España. La cita está organizada por la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), con la colaboración del Ayuntamiento de la capital, la Diputación y la Junta de Andalucía.

La cita ha sido presentada el lunes por la delegada de Turismo, Marián Aguilar, y la delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, quienes han valorado que "Córdoba siga creciendo y siendo una ciudad cada vez más competitiva a la hora de la captación de congresos, reuniones y eventos", que "es un turismo que desestacionaliza" y con "un perfil de turista de alto impacto". Esta cita contará con más de 200 directivos y profesionales del sector.

Bajo el lema 'Innovación, Talento y Nuevos Horizontes', el congreso se plantea como un foro de reflexión, análisis y debate sobre el presente y el futuro del sector MICE, abordando algunos de los grandes retos que marcarán la evolución de la industria: la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la digitalización, la sostenibilidad, la gestión del talento y los nuevos modelos de negocio.

La edición de 2026 contará con una estructura distribuida en varios espacios emblemáticos de la ciudad. El miércoles tendrá lugar el encuentro de bienvenida en el Alcázar de los Reyes Cristianos; el jueves la actividad profesional se desarrollará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), y el viernes el programa continuará en el Palacio de Congresos. El sábado 11 de julio se celebrará el programa social y cultural de cierre.

"Este Congreso nace con la voluntad de seguir fortaleciendo un espacio de encuentro y trabajo conjunto entre dos actores esenciales del ecosistema MICE: las organizaciones feriales y los palacios de congresos", ha señalado la presidenta de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), Sylvia Andrés, quien ha aseverado que comparten "retos, oportunidades y, sobre todo, la responsabilidad de seguir impulsando un sector estratégico para los destinos y la economía".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), Xabier Basañez, ha subrayado que "el talento, el liderazgo y la gestión de equipos ocuparán un lugar central en este encuentro, conscientes de que son la base sobre la que se sostiene la excelencia de nuestras organizaciones", y ha destacado que Córdoba, "ciudad de encuentro, historia y cultura, será el escenario idóneo para compartir ideas, abrir nuevas perspectivas y seguir construyendo juntos el futuro del sector".

EL PROGRAMA

El programa combinará conferencias, mesas de debate, talleres, sesiones paralelas y espacios de 'networking'. Entre los temas destacados figuran el liderazgo y la innovación, la aplicación de la inteligencia artificial al sector MICE, la retención del talento joven, la sostenibilidad, la ciberseguridad, la visión internacional y las oportunidades de negocio en un contexto de transformación.

La celebración del III Congreso AFE & APCE supone también una oportunidad estratégica para Córdoba, tanto por el impacto económico y turístico directo asociado a la llegada de profesionales del sector, como por la proyección de la ciudad como destino competitivo para congresos, ferias y eventos profesionales.