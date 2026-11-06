Córdoba reunirá el día 10 a destacadas personalidades internacionales para reivindicar el legado de Averroes

Archivo - Escultura del sabio Averroes. - EUROPA PRESS/UCO - Archivo

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Córdoba se convertirá el día 10 de noviembre en un punto de encuentro internacional para el pensamiento, el conocimiento y el diálogo entre civilizaciones con la celebración del Congreso Internacional 'El Año Internacional de Ibn-Rushd/Averroes: una oportunidad para la razón', que tendrá lugar en el Palacio de Congresos.

Según han detallado desde la organización, el encuentro, coorganizado por la Liga del Mundo Islámico (MWL) y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (Unaoc), con el apoyo de la Unesco, reunirá a destacadas personalidades institucionales, académicas y culturales para conmemorar el 900 aniversario del nacimiento de uno de los pensadores más influyentes de la historia.

La presidencia del congreso corresponderá al secretario general de la Liga del Mundo Islámico, Sheij Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, y al alto representante de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos.

Al respecto, Moratinos ha destacado "la importancia de recuperar el pensamiento de Ibn-Rushd/Averroes en un contexto internacional especialmente complejo", señalando que el 900 aniversario de su nacimiento "coincide con un momento crítico en la evolución de la humanidad".

El alto representante de Naciones Unidas ha definido al filósofo cordobés como "un hombre de diálogo y entendimiento" y ha reivindicado "la necesidad de crear un mundo en el que prevalezca la fuerza del derecho y del pensamiento frente a la ley de la fuerza".

Estas reflexiones conectan directamente con el espíritu del congreso, que pretende proyectar el legado de Ibn-Rushd/Averroes sobre los desafíos del presente y reivindicar la razón, el conocimiento y el entendimiento entre culturas como instrumentos fundamentales para la convivencia.

El programa reunirá a destacados representantes del pensamiento, la historia y la cultura, bajo la dirección académica de Emilio González Ferrín, profesor de Pensamiento Árabe e Islámico de la Universidad de Sevilla (US). Participarán también el escritor Jesús Sánchez Adalid; el editor y exministro Manuel Pimentel; la catedrática Maravillas Aguiar Aguilar, de la Universidad de La Laguna; Mohamed-Ali Mostfa, académico vinculado a la Universidad de Lyon, y Zouhir Louassini, periodista y analista internacional vinculado a la radiotelevisión pública italiana RAI.

Las mesas de reflexión abordarán la influencia intelectual de Ibn-Rushd Averroes, las relaciones entre razón y fe en tiempos de incertidumbre y el diálogo entre civilizaciones como fundamento de una diplomacia humanista en el siglo XXI.

NUEVE SIGLOS DE UN PENSAMIENTO QUE SIGUE VIGENTE

Nacido en Córdoba en 1126, Ibn-Rushd/Averroes fue filósofo, médico y jurista. Sus estudios sobre Aristóteles ejercieron una extraordinaria influencia en las universidades europeas y contribuyeron a la transmisión del conocimiento entre el mundo islámico y Occidente.

Nueve siglos después, su legado sigue siendo una referencia para reflexionar sobre el pensamiento crítico, la investigación, la convivencia y el entendimiento entre distintas tradiciones culturales y religiosas.

La celebración de este congreso permitirá reivindicar el protagonismo histórico de Córdoba como ciudad del conocimiento y proyectar internacionalmente el legado de uno de sus hijos más universales.

El Congreso Internacional 'El Año Internacional de Ibn-Rushd/Averroes: una oportunidad para la razón' se celebrará el martes 10 de noviembre, de 10,00 a 18,00 horas, en el Auditorio Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba, situado frente a la Mezquita-Catedral.

La asistencia será completamente gratuita, con inscripción previa en 'https://www.ibnrushdaverroes.org/inscripciones' y plazas limitadas. El idioma principal será el inglés, con interpretación simultánea al español y al árabe. Además, se garantiza la entrega de un certificado oficial de asistencia.