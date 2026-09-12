Córdoba, Úbeda y Baeza volverán a exhibir historia y arte este sábado en un nuevo pase de Las Noches del Patrimonio

Noches del Patrimonio en Baeza - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad de Andalucía, Córdoba, Úbeda y Baeza, volverán este sábado a ofrecer sus escaparates patrimoniales para una nueva jornada de las Noches del Patrimonio, evento simultáneo que este fin de semana ha llenado de arte y cultura los espacios de catorce de las quince ciudades españolas que pertenecen a este grupo.

Tras la programación del viernes, este sábado Córdoba ha programado dos pases de visitas guiadas y teatralizadas a Medina Azahara; la puesta en escena de 'Entremeses', de Miguel de Cervantes, en la Posada del Potro; la recreación de justas y duelos entre caballeros medievales en el foso de la Calahorra, y un concierto flamenco a cargo de Gregorio Moya y el guitarrista Paco Cortés en el Museo Arqueológico.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes acogerá una actividad sobre el 'Romancero Andalusí'; la Plaza del Triunfo contará con una intervención coreográfica llevada a cabo por el bailarín Antonio Ruz, y en la Sala Orive se celebrará un espectáculo en torno a las pinturas más célebres de Julio Romero de Torres.

Para concluir, este 12 de septiembre también incluye la celebración de un homenaje a Averroes, una ópera barroca en el Palacio de Orive y una exhibición de combates de gladiadores en la Plaza Jerónimo Páez. Además, a todo ello se sumarán dos desfiles históricos.

ÚBEDA Y BAEZA

En Úbeda, el festival de danza 'Escena Patrimonio' acogerá el sábado 12 de septiembre en el Auditorio del Hospital de Santiago el estreno absoluto de 'Un húngaro en Andalucía', un espectáculo de danza contemporánea creado expresamente para la ocasión por la bailarina y coreógrafa ubetense Marita Martínez-Rey.

Para el público infantil de entre seis y diez años, se estrenará la experiencia sensorial 'Siente Úbeda con Oli y Senso', una visita adaptada que combina historia, patrimonio y gastronomía con degustación de aceite de oliva virgen extra, organizada por el alumnado de SAFA Úbeda.

En el caso de Baeza, la ciudad ha vuelto a convertir su patrimonio en escenario con motivo de la nueva edición de Las Noches del Patrimonio. La artista baezana Elena Quesada ha sido la encargada de inaugurar esta programación con su espectáculo ATMAN.

Baezanos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar este sábado de visitas y actividades en espacios históricos como el Cerro del Alcázar, la arquitectura domestica y diferentes edificios y templos de la ciudad, así como espectáculos de danza contemporánea y conciertos.

Entre las actividades también destacan rutas literarias, entre ellas la dedicada a San Juan de la Cruz, para descubrir Baeza desde una perspectiva cultural y literaria; o visitas al Museo de la Cultura del Olivo, en la Finca Hacienda la Laguna.