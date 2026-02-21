Córdoba se une este domingo por la música y solidaridad en el I Certamen de Bandas 'Trinitarios Solidarios'

El Colegio Trinitario de Córdoba y la Fundación Prolibertas, del Comedor Social Trinitarios, en colaboración con diversas entidades locales, celebran el primer Certamen de Bandas 'Trinitarios Solidarios'. - COLEGIO TRINITARIO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Trinitario de Córdoba y la Fundación Prolibertas, del Comedor Social Trinitarios, en colaboración con diversas entidades locales, celebrará este domingo el primer Certamen de Bandas 'Trinitarios Solidarios', con la participación de seis destacadas formaciones musicales a beneficio de proyectos sociales Trinitarios.

Según destacan desde la organización, este evento nace con el objetivo de "aunar la pasión por la música procesional con el compromiso social, destinando todos los beneficios recaudados a los proyectos sociales desarrollados por la familia trinitaria y la Fundación Prolibertas".

En este sentido, el certamen se celebrará este domingo, 22 de febrero, a partir de las 12,00 horas, en "un marco inigualable" como es el patio del Colegio Trinitario de la capital cordobesa. La entrada será totalmente gratuita, "permitiendo que todos los cordobeses y visitantes puedan disfrutar de una jornada de convivencia y buena música".

En concreto, el certamen contará con la participación desinteresada de seis formaciones de reconocido prestigio en el panorama musical, tanto de la capital como de la provincia, conformando "un cartel de lujo para una causa justa".

De este modo, se darán cita la Banda de Música La Estrella (Córdoba); Agrupación Musical Jesús Caído (Montoro); Banda de CC. y TT. Nuestra Señora de la Salud (Córdoba); Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena (Córdoba); Banda de CC. y TT. Caído y Fuensanta (Córdoba), y Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia (Córdoba).

Para alcanzar los objetivos benéficos del evento, se instalará una barra con precios populares donde los asistentes podrán consumir comida y bebida. La recaudación íntegra de este servicio se destinará a financiar los proyectos sociales trinitarios, que trabajan diariamente en la acogida e inserción de colectivos en riesgo de exclusión social.

Desde la organización hacen un llamamiento a la participación ciudadana bajo el lema '¡Participa!', recordando que "cada gesto cuenta para seguir manteniendo viva la labor social en nuestra ciudad".