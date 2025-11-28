Córdoba se une al impulso de la Red de Ciudades contra el Odio en el Deporte

Jornada de Trabajo con Ayuntamientos, organizada por la FEMP y LaLiga, para el impulso de la Red de Ciudades contra el Odio en el Deporte. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), ha dado un paso decisivo en el impulso de la Red de Ciudades contra el Odio en el Deporte, tras participar en la II Jornada de Trabajo con Ayuntamientos, organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y LaLiga en la sede de LaLiga en Madrid.

Según ha informado el Consistorio, este encuentro reafirma el compromiso de las entidades locales con equipos en LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion para trabajar de manera conjunta contra el racismo, la xenofobia y el acoso en el ámbito deportivo. Córdoba se suma así al impulso de esta red estatal, concebida para promover estrategias comunes y coordinadas que avancen hacia entornos deportivos más seguros, respetuosos e inclusivos.

La presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, ha subrayado el carácter transformador de esta alianza y ha indicado que "la colaboración entre el Ayuntamiento, LaLiga y el Córdoba CF puede marcar un antes y un después". "Estamos llamados a unir fuerzas para educar en valores y construir, a través del deporte, una sociedad más respetuosa", ha aseverado.

Por su parte, el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, presente en la jornada, ha destacado el papel activo de la ciudad y ha anotado que "formar parte de esta Red es una oportunidad para trabajar con todo el tejido deportivo cordobés, fomentando una cultura de respeto y convivencia que siga consolidándose en nuestra ciudad".

Mientras, José Antonio Montero, en representación de LaLiga, ha incidido en la relevancia de la adhesión de nuevas ciudades: "La suma de municipios como Córdoba refuerza esta red y nos acerca a un futuro donde el deporte sea un espacio libre de cualquier forma de discriminación".

Con esta iniciativa, Córdoba reafirma su compromiso por activar programas de sensibilización, formación y prevención que contribuyan a una sociedad más justa y tolerante, situando el deporte como un motor esencial en la lucha contra el odio.