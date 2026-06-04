El Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala llevan 'Un réquiem alemán' al Teatro Góngora este viernes

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CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala-Fundación Antonio Gala vuelven a unirse este viernes, a partir de las 20,00 horas, en el Teatro Góngora y bajo la dirección de Alejandro Muñoz, para ofrecer una de las obras más trascendentales del repertorio sinfónico-coral: 'Un réquiem alemán, Op. 45', de Johannes Brahms.

Así lo ha indicado el Coro de Ópera de Córdoba en una nota en la que ha detallado que "considerada una de las grandes cumbres de la música coral de todos los tiempos, comparable a la 'Novena Sinfonía' de Beethoven o al 'Réquiem' de Verdi", esta obra llegará al público cordobés en la versión de I. Farrington, una orquestación que mantiene íntegramente las partes corales y solistas, reduciendo la orquesta a ocho instrumentistas y aportando una visión más íntima y camerística de la partitura.

La interpretación contará, además, con la participación de la soprano Lucía Tavira y el barítono Víctor Cruz, reconocidas voces del panorama lírico, que serán las encargadas de asumir los números con solistas de la obra.

Compuesto entre 1865 y 1868, 'Un réquiem alemán' representa una de las creaciones más profundas y luminosas de Brahms. Lejos del dramatismo litúrgico tradicional, el compositor construye aquí una obra pensada "para los vivos", marcada por la serenidad, la esperanza y una extraordinaria perfección estructural que continúa emocionando al público generación tras generación.

Este concierto adquiere un significado especial al coincidir con la próxima celebración del 40º aniversario del Coro de Ópera de Córdoba y el 20º aniversario de la Camerata Gala, dos formaciones de referencia en la vida musical cordobesa.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la página web del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE).