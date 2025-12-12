El coronel Ignacio Armada de Losada asume el mando del Regimiento de Infantería 'La Reina' 2

El coronel Ignacio Armada de Losada. - KICO ROMERO/BRIGADA GUZMÁN 'EL BUENO' X

La base de Cerro Muriano, en Córdoba, ha acogido este viernes la toma de mando del coronel Ignacio Armada de Losada como nuevo jefe del Regimiento de Infantería 'La Reina' 2, relevando al coronel Manuel Navarro, en una ceremonia que ha sido presidida por el general jefe de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, Fernando Ruiz.

Según ha indicado la Brigada 'Guzmán el Bueno' X en una nota, la parada militar se ha llevado a cabo en la explanada Cervantes con los componentes del regimiento formados y presencia de numerosos invitados civiles y militares. Durante la misma, se ha materializado el relevo cuando el coronel Navarro ha mandado a la fuerza sobre el hombro para seguidamente el coronel Armada ordenar descansen armas.

A continuación, Navarro ha hecho entrega del guion del regimiento a Armada como testigo del relevo entre ambos y que simboliza el traspaso de la responsabilidad en el mando y custodia de su historial. En sus primeras palabras tras la transferencia de mando, el coronel Armada ha comenzado por agradecer la confianza que el mando ha depositado en él, resaltando la "ilusión por esta designación" y el "respeto y responsabilidad" que conlleva el mando del regimiento.

Asimismo, ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por su antecesor, el coronel Navarro, a quien ha agradecido su "dedicación y trabajo incansable" al frente del regimiento. "Espero estar a tu altura y a la de todos y cada uno de sus miembros, tu ejemplo será una referencia durante mi mando", le ha expresado.

Dirigiéndose a los componentes de 'La Reina', Armada ha puesto de manifiesto su "firme compromiso" de "mandaros con lealtad y con justicia, y entregarme en cuerpo y alma a este regimiento, facilitando al máximo la preparación y el adiestramiento". Además, ha remarcado que "os apoyaré en vuestras legítimas aspiraciones e inquietudes profesionales, y en vuestras necesidades personales".

De igual forma, les ha pedido "ilusión y entrega en el día a día, con optimismo y alegría en cuantas tareas debamos desempeñar, con especial énfasis en las tareas de mantenimiento, para preservar nuestro material en las mejores condiciones".

Previamente, en la Sala de Bandera del Regimiento, el general Ruiz ha presidido el acto oficial de toma de mando, en el que el coronel Ignacio Armada de Losada ha jurado el cargo y firmado la cédula de toma de posesión como nuevo jefe del regimiento.

Nacido en Toledo, en 1973, Ignacio Armada de Losada ingresó en la Academia General Militar con la LIII promoción, con la que obtuvo el empleo de teniente en 1998. En los empleos de teniente y capitán ha estado destinado en el Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de La Legión y en la Bandera de Cuartel General, de La Legión.

En 2009 asciende al empleo de comandante prestando servicio en el Cuartel General del Mando Componente Terrestre de la OTAN en Madrid y en el Estado Mayor del Ejército. Como teniente coronel ha mandado el Batallón de Infantería Motorizado Zamora, de la BRILAT, siendo posteriormente destinado al Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. Además, ha estado destinado en el organismo de Representación Militar Permanente de España ante los Comités Militares de OTAN y UE.

Finalmente, en septiembre de 2025 promociona al empleo de coronel. El coronel Armada es diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, tiene el curso de Alta Gestión Logística y el de Mando de Unidades Paracaidistas, entre otros. Además, ha participado en ocho misiones internacionales; en Kosovo, Macedonia del Norte, Iraq, Líbano, Afganistán y en Mali y está en posesión de diversas condecoraciones nacionales militares e internacionales. Habla inglés, está casado y tiene tres hijas.