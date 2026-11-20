Archivo - Personal de correos acude a los colegios electorales para depositar el voto por correo. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido un total de 1.099.687 solicitudes de voto por correo de ciudadanos que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, de las que 202.683 proceden de Andalucía.

De dicho montante total, 110.214 solicitudes de voto admitidas en Andalucía se han gestionado en la red de oficinas postales, y 92.469 de forma telemática a través de la web de Correos, según han detallado este viernes desde la compañía postal en un comunicado.

A nivel nacional, de las 1.099.687 solicitudes de voto por correo admitidas, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web de Correos.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que encabeza el número de solicitudes de voto admitidas, por delante de Madrid, con 149.499, y Cataluña, con 129.918.

Las solicitudes de voto por correo en España para el 29N han aumentado un 11,47% respecto a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 --cuando se registraron 986.446 solicitudes--, según han indicado desde Correos, desde donde apuntan que dicha cita con las urnas es la referencia comparable "más próxima por celebrarse en el mismo periodo del año".

Frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, "marcadas por su excepcional celebración en pleno verano y por un volumen extraordinario de voto por correo", las solicitudes han descendido un 58,07% (2.622.755), han detallado desde Correos.

Por provincias, la andaluza en la que se han admitido más solicitudes de voto ha sido Sevilla, con 43.271, seguida de Málaga, con 38.314, y Cádiz, con 28.302. Por detrás de estas tres se han situado Granada, con 25.833; Jaén, con 18.710; Córdoba, con 17.762; Almería, con 17.371, y Huelva, con 13.120.

HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE PARA DEPOSITAR EL VOTO POR CORREO

En el mismo comunicado se recuerda que el solicitante del voto por correo tiene de plazo para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España hasta el jueves, 26 de noviembre, en su horario de apertura habitual y hasta las 14,00 horas como máximo, según la ampliación de plazo acordada por la Junta Electoral Central.

Se exige que el elector haga entrega personal en las oficinas de Correos de "la documentación necesaria para ejercer el voto por correo". Para ello, al depositar el voto por correo, deberá identificarse mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o permiso de conducir, debiendo el personal de Correos "proceder a su comprobación".

Las personas que solicitaron el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositar el voto, deberán otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre.

La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de la fotocopia de su DNI, pasaporte o permiso de conducir, así como de la fotocopia del documento identificativo de la persona a la que autoriza.