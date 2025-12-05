Correos facilita la compra y envío de cestas navideñas en toda la provincia de Granada

Cesta de Navidad - CORREOS

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos vuelve a poner en marcha su tradicional servicio navideño para que la ciudadanía pueda adquirir cestas de Navidad y enviarlas al destino que elija a través de una red de 44 oficinas que garantiza un acceso fácil en cualquier lugar de la provincia de Granada.

Las oficinas de Correos ofrecen una selección de cestas de navidad, hasta cuatro lotes distintos desde 36euro, que permite a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades.

Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional.

Además, en las zonas rurales los vecinos podrán adquirir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros y carteras rurales, facilitando así que cualquier persona puede adquirirla y recibirla en su casa sin tener que desplazarse e independientemente de donde resida.

La oferta de cestas navideñas, también disponibles en la plataforma digital Correos Market, es otro de los servicios con los que Correos pretende facilitar el día a día de la ciudadanía aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas y carteros y carteras rurales.