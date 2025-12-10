El Cuervo de Sevilla dispondrá de un nuevo centro de salud "en el menor plazo posible" y con las "máximas garantías"

Visita institucional de la delegada territorial de Sanidad a El Cuervo de Sevilla, donde se ha reunido con el alcalde y concejales del Gobierno local. - JUNTA DE ANDALUCÍA

A partir de enero habrá un médico de familia más y se ha incorporado una ambulancia de Red de Transporte Urgente durante 24 horas en el SUAP

EL CUERVO (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial, ha señalado que el municipio sevillano de El Cuervo dispondrá de un nuevo centro de salud "en el menor plazo posible y con las máximas garantías", ya que, las obras avanzan y se están agilizando los trabajos necesarios para que los vecinos dispongan de las instalaciones cuanto antes.

La delegada territorial de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo ha realizado una visita institucional a El Cuervo de Sevilla, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, José Manuel Oliva, y con la delegada de Salud del Consistorio, Noelia Pan. En el encuentro también ha participado la gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, detalla la Junta en una nota de prensa.

Durante la reunión se han abordado diversos asuntos relacionados con la atención e infraestructuras sanitarias en el municipio. El punto central del encuentro ha sido la situación del nuevo centro de salud, "que avanza con seguridad y planificación, sin incertidumbres técnicas ni administrativas. Todo está controlado para que la localidad cuente cuanto antes con un centro de salud moderno y plenamente adaptado a sus necesidades".

Pozo ha subrayado que ya se ha autorizado al Ayuntamiento a que en las zonas exteriores de la obra se realicen tareas periódicas de desbroce, limpieza y adecentamiento. Además, la delegada de Sanidad ha anunciado que el actual centro de salud contará a partir de enero con un médico de familia más y se ha incorporado una ambulancia de Red de Transporte Urgente durante 24 horas en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

Asimismo, Pozo ha agradecido la voluntad y la colaboración del alcalde para que todas estas actuaciones sean una realidad y le ha trasladado el compromiso de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en la mejora continua de los servicios sanitarios en El Cuervo.

Por su parte, el alcalde de El Cuervo, José Manuel Oliva, ha mostrado su disposición a seguir colaborando con el Área Sanitaria Sur de Sevilla y con la Delegación territorial para agilizar los trámites y favorecer la pronta apertura del nuevo centro de salud, una infraestructura clave para el municipio y que supone una gran apuesta por mejorar la calidad de vida de los vecinos.