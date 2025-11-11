Correos facilita el envío de paquetes en Andalucía con recogida a domicilio mediante su Servicio Especial de Paquetería. - CORREOS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha anunciado este martes que su Servicio Especial de Paquetería "está disponible en toda Andalucía" como una "solución eficaz" para realizar envíos sin necesidad de desplazarse. De esta manera, ha señalado que el servicio permite gestionar paquetes con recogida a domicilio y entrega en cualquier punto del territorio nacional o internacional, con una "experiencia ágil, adaptada a cada usuario y con precios competitivos". La recogida se puede solicitar desde la web de Correos, indicando la dirección y el día deseado, siendo la propia entidad la encargada de la impresión de la etiqueta.

Según ha detallado la empresa de paquetería en una nota de prensa, "para quienes lo prefieran, también es posible la admisión del paquete en cualquier oficina de la provincia del remitente", presentando el código de envío y el paquete, "como en cualquier otro envío preregistrado".

Por otro lado, esta entidad dispone en Andalucía de 414 oficinas para realizar este servicio. En este sentido, la asistencia puerta a puerta "se adapta a cada situación", con opciones de entrega en domicilio u oficina, que "evita desplazamientos innecesarios", tal y como ha señalado la entidad.

Se trata así de una iniciativa que incluye dos intentos de entrega bajo firma y, si no se completa, Correos deja aviso para la recogida en oficina. En caso de no cumplir los plazos establecidos, se devuelve el importe abonado por el servicio, lo que "refuerza el compromiso con la puntualidad y la calidad".

Además, el envío puede asegurarse mediante Valor Declarado, con cobertura hasta seis mil euros, y, "gracias a la funcionalidad Modify, es posible cambiar en tiempo real la fecha y dirección de entrega, incluso permitiendo que el destinatario gestione esos cambios".

Por ello, si se incluyen los datos de contacto del destinatario, este recibirá notificaciones por SMS o correo electrónico sobre el estado del envío. La empresa ha señalado además que los plazos de entrega "son flexibles y varían según el producto". El servicio está disponible para envíos a la península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y a destinos internacionales habituales de Correos.

Para finalizar, la nota ha reflejado que el Servicio Especial de Paquetería puede gestionarse desde la web de Correos, que permite realizar el proceso "de forma rápida e intuitiva".