Correos gestionó más de 460 productos filatélicos relacionados con Andalucía en 2025.

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Correos gestionó más de 460 productos filatélicos relacionados con Andalucía en 2025. De ellos, 423 correspondieron al producto Tusello, que permite transformar imágenes en sellos autoadhesivos con todos los signos identificativos propios de los sellos de Correos.

Según ha explicado Correos en una nota, este servicio --en marcha desde 2007-- "sigue evolucionando" y se utiliza para promocionar lugares, empresas, exposiciones, libros, servicios o celebrar efemérides, convirtiéndose en una "herramienta exclusiva" para envíos de marketing directo, colecciones o comunicaciones personales.

De esta manera, las solicitudes se han podido realizar en cualquier oficina de Correos o registrándose de "forma rápida, sencilla y gratuita" en la Oficina Virtual de Correos.

En esta línea, se pusieron en circulación diversos productos filatélicos, entre los que destacaron siete sellos (con matasellos de primer día), diecisiete matasellos conmemorativos, nueve tarjetas prefranqueadas, cinco tarjetas personalizadas y dos etiquetas ATM --impresas en papel térmico autoadhesivo-- "reflejando aspectos destacados de la historia, la cultura, la arquitectura y el arte andaluz".

Por otro lado, la provincia de Cádiz ha tenido un papel importante con más de 150 productos filatélicos. En este sentido, la celebración en noviembre de 2025 de dos de los eventos más relevantes del panorama filatélico nacional: la 63ª Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) y la 29ª Exposición Nacional de Filatelia Juvenil (Juvenia).

Además, el impulso de la filatelia en la provincia gaditana contó con el apoyo de entidades como la Sociedad Filatélica Gaditana, la Asociación Filatélica Chiclanera ODA y el Círculo Filatélico Jerezano que "han contribuido activamente a mantener viva esta afición".

Asimismo, a lo largo del año, Correos ha compartido variadas temáticas, destacando "homenajes y agradecimientos especiales". Muchos de estos productos se presentaron en actos abiertos al público con el apoyo del personal de Correos en localidades como Linares (Jaén), Belalcázar (Córdoba), Vélez-Rubio (Almería), San José del Valle (Cádiz), Chiclana de la Frontera (Cádiz). Además, de ciudades como Cádiz, Huelva, Málaga, Granada o Sevilla.

No obstante, se organizaron 13 exposiciones filatélicas y de coleccionismo en oficinas principales de capitales como Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, "reforzando la conexión entre la empresa y la sociedad".

Por último, los productos filatélicos de Correos, además de su función en el franqueo, son "un soporte único para transmitir hechos, momentos y acontecimientos relevantes, así como la cultura y los valores de un país".