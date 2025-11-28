Correos recibe una mención honorífica de la Policía Nacional por su labor en seguridad en Andalucía, Ceuta y Melilla. - CORREOS

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad de Correos en el Área Sur --Andalucía, Ceuta y Melilla-- ha sido distinguido con una mención honorífica de la Policía Nacional, en reconocimiento a su colaboración y a la labor desarrollada en el ámbito de la seguridad.

Correos ha indicado en una nota, que el coordinador del departamento, Juan Carlos Barreiro, ha recogido el galardón durante el acto celebrado este pasado jueves en el salón de actos del Complejo Policial de Canillas (Madrid), donde se ha distinguido a profesionales de la investigación y la seguridad privada, así como a personas vinculadas a este sector.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional ha buscado reconocer la labor de los profesionales de la seguridad privada que han "sobresalido en el cumplimiento de sus obligaciones, reforzando la cooperación" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La colaboración entre el personal de Seguridad de Correos y las autoridades es "constante y esencial para garantizar la protección de los envíos, las instalaciones y las personas".

En este sentido, el equipo de seguridad de Correos se ha ocupado de "implementar y supervisar medidas físicas y tecnológicas, inspeccionar una parte significativa de los envíos y velar por la seguridad de trabajadores, clientes y procesos".

Además, Correos ha recibido reconocimientos similares en Sevilla, Granada, Málaga, El Ejido (Almería) o La Línea de la Concepción (Cádiz), lo que "ha reafirmado su compromiso con la seguridad y la cooperación institucional".