Archivo - Dos trabajadores de Correos en una imagen de archivo. - CORREOS - Archivo

MADRID/SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido un total de 187.510 votos por correo en Andalucía de cara a las elecciones de este próximo domingo, 29 de noviembre, una cifra que es un 50,3 por ciento inferior que el dato registrado en las elecciones de 2023, cuando se votó en plena temporada estival, el 23 de julio, y se admitieron 377.678 votos en la comunidad andaluza.

A nivel nacional, Correos ha admitido un total de 1.012.033 votos por correo, un 59% menos que en las elecciones de 2023, pero casi un 9% más con respecto a las elecciones celebradas en noviembre de 2019, según ha informado este organismo en un comunicado.

En Andalucía, los votos admitidos finalmente hasta las 14,00 horas de este jueves 26 de noviembre representan el 92,5% de las solicitudes de voto por correo que se habían registrado (202.683), en línea con el dato nacional, ya que, en el conjunto de España, los votos admitidos suponen el 92,03% de las solicitudes que se habían registrado (1.099.691), en línea también con comicios anteriores.

Esta cifra representa en Andalucía un 50,3 por ciento menos que el dato contabilizado en las elecciones generales de julio de 2023. En España, el voto por correo registrado ha aumentado este año un 8,86% en relación con las generales de noviembre de 2019, cuando se contabilizaron 929.674, pero disminuye un -59,05% respecto a las de 2023, cuando el voto por correo aumentó drásticamente y 2.471.932 españoles optaron por esta vía.

La provincia que más votos por correo ha registrado ha sido Madrid, con 134.105, seguida por Barcelona, con 83.654; y Valencia, con 42.868. Por comunidades autónomas, la primera es Andalucía, con 187.510.

En la comunidad autónoma andaluza, la provincia en la que se ha registrado mayor cantidad de votos por correo es Sevilla, con 39.997, seguida de Málaga, con 35.094, y Cádiz, con 26.206. Por detrás de ellas se sitúan Granada, con 23.749; Jaén, con 17.569; Córdoba, con 16.587; Almería, con 16.050, y Huelva, con 12.258.

Ahora, Correos deberá hacer llegar todos estos votos a las mesas electorales cuando se constituyan este domingo. Para ello, la entidad ha explicado que tiene previsto un despliegue logístico especial, compuesto por más de 15.000 profesionales entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, así como más de 7.400 vehículos de su flota.

Cuando se produzca la apertura de los colegios electorales a las 9,00 horas, un primer equipo de Correos entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas electorales distribuidas por toda España, mientras que otro grupo hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada.

Por último, precisa Correos en su nota, otro equipo recogerá el denominado "tercer sobre", con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS OBLIGACIONES

Por otra parte, el ente público ha reivindicado que "ha puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales".

En este sentido, se ha referido entre otros a la apertura extraordinaria de oficinas en festivos locales en nueve municipios o repartos extraordinarios de envíos electorales durante los fines de semana.

Asimismo, ha resaltado que su personal ha distribuido las 35.953.542 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a los ciudadanos con derecho a voto, así como los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios.

"Correos ha adoptado todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del correcto desarrollo del proceso", ha reivindicado.