Cortada la N-432a y un carril de la N-432 por el incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba)

Incendio forestal declarado este viernes al arder un camión cargado de paja en la N-432, desde donde se ha extendido a la zona de abundante vegetación en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, que ha obligado a desalojos. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-432a permanece cortada a la altura del kilómetro 255 y la N-432 tiene interrumpido al tráfico el carril derecho sentido Badajoz como consecuencia del incendio forestal declarado este viernes al arder un camión cargado de paja en la citada vía, desde donde se ha extendido a la zona de abundante vegetación en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, que ha obligado a desalojos preventivos y se ha activado la situación operativa 1 por la evolución del mismo.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la carretera N-432 permanece abierta con paso alternativo, al tener cortado un carril, registrando retenciones normales de tráfico; mientras que la carretera N-432a está cortada por completo en el referido kilómetro. Entretanto, han comentado que los desalojos han sido preventivos, porque las personas no corrían riesgo.

En concreto, el Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado de la declaración del incendio forestal sobre las 14,39 horas, junto a la carretera N-432. Trabajan en estos momentos más de cien efectivos.

Según ha destacado la Junta en una nota, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, ha elevado a las 16,58 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal.

Desde el Plan Infoca, el Gobierno regional y la Guardia Civil han apuntado que el punto de inicio, según las primeras pesquisas, es un camión cargado de paja que empezó a arder en la carretera, en el kilómetro 256, en sentido Badajoz, junto a una zona de mucha vegetación y que registra rachas de 30 kilómetros por hora, cuando lo normal son entre 15-20 kilómetros por hora. Es un incendio topográfico, que arde ladera arriba.

DESALOJOS PREVENTIVOS

El dispositivo de emergencia ha ordenado el desalojo preventivo de Villa San Jorge y Mirador de Media Andalucía. Igualmente, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se abstenga de visitar enclaves próximos, a la par que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencia que actúan en el lugar.

Según ha avanzado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en concreto están actuando en la zona para lograr estabilizar el incendio unos 70 efectivos por tierra, cinco autobombas, dos aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación. A todo ello se suman un helicóptero ligero y cuatro semipesados, además de una unidad médica.

La dirección de la emergencia, paralelamente, ha instado a cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en la vivienda. La Junta recomienda también como medida de protección de obligado cumplimiento no acercarse al incendio, no asumir riesgos y a permanecer informado en los canales oficiales, como el 112, así como seguir siempre las instrucciones de los operativos.

CASI UN CENTENAR DE LLAMADAS

EMA 112 ha gestionado casi un centenar de llamadas de vecinos que informaban del incendio en la zona. De inmediato, el centro coordinador de emergencias ha activado al Centro Operativo Provincial de Infoca, a los bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha activado también a EMA GREA, el Grupo de Emergencias de Andalucía, que se desplaza al lugar para desplegar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar el trabajo de todos los intervinientes.

ATENCIÓN DE LOS DESALOJADOS EN EL CENTRO CÍVICO

Asimismo, por parte del Ayuntamiento de la capital intervienen efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), a la vez que Policía Local mantiene un despliegue de seguridad y de desvío del tráfico hacia Córdoba por la CO-3408.

Igualmente, se ha abierto el centro cívico de Cerro Muriano para atender a las personas que han sido desalojadas de forma preventiva. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha desplazado hasta el PMA, según han detallado desde el Consistorio.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se insiste en extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia y, especialmente, no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.