Cortada la A-44 a la altura de La Guardia (Jaén) por un accidente entre un camión y un autobús sin pasajeros - DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-44 mantiene un carril cerrado al tráfico desde primera hora de este jueves 16 de octubre a la altura de la localidad jiennense de La Guardia por un accidente entre un camión y un autobús sin pasajeros.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el siniestro ha obligado cerrar al tráfico en el kilómetro 42 el carril sentido Granada y provoca a las 08.30 horas cinco kilómetros de retenciones hacia Motril.

La DGT recomienda a los conductores que se encuentran por la zona circular con precaución y atender las indicaciones de los operativos.