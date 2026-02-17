Cortada la A-92G en sentido Granada por los daños causados por un camión en un paso superior

Coche de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autovía entre Granada y Santa Fe (A-92) se ha tenido que cortar al tráfico en sentido a la capital granadina por los daños ocasionados por un camión que no cumplía los límites de gálibo y que ha causado daños en el paso superior a la altura de Bobadilla, en el kilómetro 7.

En una nota de servicio, la Junta ha informado de que el personal de carreteras de la Administración autonómica ha procedido al rápido corte de la vía por motivos de seguridad y ha establecido los desvíos hacia el barrio de la Chana.

Los hechos han ocurrido sobre las 13,30 horas, cuando un camión que transportaba una retroexcavadora ha golpeado la pasarela peatonal situada en el kilómetro 2, a la altura de la barriada La Pulga, en Santa Fe, causando daños en la infraestructura, por lo que se ha procedido a "prohibir el paso de viandantes".

El camión continuó su recorrido e impactó con un segundo paso superior, situado en el kilómetro 7, dañando una de las vigas. La Consejería de Fomento ha procedido al cierre al tráfico bajo este paso en sentido Granada y ya está trabajando en la colocación de una cimbra o andamio que permita la reapertura de la A-92G "lo antes posible y con plenas garantías de seguridad".