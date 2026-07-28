Cortada al tráfico la A-92G en Granada por el accidente de un camión a la altura de Santa Fe

Cortada al tráfico la A-92G por el accidente de un camión a la altura de Santa Fe - DGT

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La A-92G permanece cortada totalmente al tráfico desde primera hora de este martes 28 de julio por un accidente de tráfico a la altura de Santa Fe (Granada) en el que se ha visto implicado un camión.

Según un mensaje publicado a las 07.20 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el siniestro se ha registrado en el kilómetro 4 y provoca el corte total de entrada a Granada por la A-92G a la altura de Santa Fe.

Se han habilitado desvíos alternativos por la GR-3304 y sobre las 08.00 horas se registran en la zona hasta dos kilómetros de retenciones. Operativos se encuentran trabajando en el lugar del accidente, según informa el 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.