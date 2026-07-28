Sanidad incide en Sevilla con una campaña de recomendaciones para prevenir el cáncer de piel este verano

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Silvia Pozo, junto a profesionales de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud y voluntariado de la Asociación contra el Cáncer - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla ha desarrollado hoy en Sevilla en el Polideportivo San Pablo, una jornada informativa de la campaña 'Sol y piel sana no son incompatibles', una iniciativa impulsada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias junto con la Asociación Española Contra el Cáncer en colaboración con Iavante, de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, durante la presentación este martes por parte de la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Silvia Pozo, junto a profesionales de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud y voluntariado de la Asociación, han ofrecido información práctica sobre "cómo proteger la piel frente a la radiación ultravioleta", además de incidir en la importancia de "incorporar medidas preventivas durante todo el año no solo en playas y piscinas, sino también en actividades deportivas o cotidianas que se realicen al aire libre".

De esta manera, el mensaje se ha articulado en torno a la idea de "protegerse, revisarse y consultar". Protegerse del sol para evitar quemaduras y exposiciones excesivas; revisarse la piel para identificar cambios en lunares, manchas o lesiones; y consultar en el centro de salud ante cualquier signo que genere preocupación. Estos tres gestos estarán presentes en todos los materiales informativos, publicaciones en redes sociales y acciones divulgativas que se desarrollarán durante las próximas semanas.

Además, la Asociación Española Contra el Cáncer, con presencia en 208 localidades andaluzas, desarrollará durante el mes de agosto acciones informativas similares a la celebrada hoy en la mayoría de los municipios donde está implantada.

Del mismo modo, la iniciativa incide en la idea de que disfrutar del sol y de las actividades al aire libre "es compatible con cuidar la salud". Para ello, recomienda evitar la exposición durante las horas de mayor intensidad solar --entre las 11,00 y las 17,00 horas--, buscar zonas de sombra, utilizar ropa adecuada, sombrero y gafas de sol, aplicar fotoprotección de factor elevado y mantener una correcta hidratación.

Asimismo, la campaña hace un llamamiento a proteger la piel de niños, ya que las quemaduras solares durante la infancia aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta. Del mismo modo, ha insistido en que la protección solar debe mantenerse también durante paseos, actividades deportivas, trabajos al aire libre o cualquier otra actividad cotidiana.

Igualmente, los expertos en salud han animado la ciudadanía a conocer su propia piel y prestar atención a lunares o lesiones que cambien de tamaño, color, forma o presenten sangrado o dificultad para cicatrizar. Ante cualquiera de estos signos, la recomendación es acudir al centro de salud para que un profesional sanitario realice la valoración correspondiente.