Cortadas al tráfico cinco carreteras en Cádiz, Córdoba y Sevilla por inundación y una en Almería por hielo y nieve

Carretera de acceso a Jimena de la Frontera (Cádiz) inundada de agua tras el paso de la borrasca 'Francis' el pasado 4 de enero. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JIMENA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco carreteras de las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este viernes 23 de enero por inundación de la calzada y una en la provincia de Almería por la presencia de hielo y nieve, según la información actualizada a las 09.45 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press.

Las tres vías cerradas al tráfico por inundación en la provincia de Cádiz son la CA-5201 Los Parralejos-Charco Dulce del kilómetro 2 al 12; la CA-9208 del kilómetro 0 al 1,5 en Algeciras; y la CA-9209 Algeciras-Los Barrios del kilómetro 0 al 4.

En la provincia de Córdoba está cortada por inundación la CO-4207 Jarata-La Zarza del kilómetro 4 al 6 en Montalbán, mientras que en la provincia de Sevilla la vía cerrada al tráfico por inundación es la SE-5203 del kilómetro 0 al 4,7 en La Gironda, pedanía de la localidade Arahal.

En la provincia de Almería está cerrada al tráfico por acumulación de hielo y nieve la AL-5405 Benacebada-La Estación del kilómetro 24 al 28,13, mientras que es obligatorio el uso de cadenas del kilómetro 9 al 30 de la A-1178 en el puerto de montaña Las Menas.