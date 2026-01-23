Nuevas cancelaciones este viernes en los ferris del puerto de Tarifa (Cádiz) a Tánger por la borrasca Ingrid

Archivo - Vehículos saliendo de un ferri en el puerto de Algeciras. ARCHIVO. - Nono Rico (Europa Press) - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La llegada de la borrasca Ingrid a la provincia de Cádiz ha provocado que las navieras que operan en el puerto de Tarifa hayan anunciado ya la cancelación de sus ferris hacia Tánger, en Marruecos, a partir de las 15,00 horas de este viernes 23 de enero, sumando así tres días con interrupciones de este servicio.

Según la información al pasajero de la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, recogida por Europa Press, tanto Africa Morocco Link (AML) como Balearia han anunciado ya estas suspensiones debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en esta jornada.

En ese sentido, no harán esta línea marítima con Tánger un total de cinco ferris, los que tenían previsto su salida entre las 15,00 horas y las 21,00 horas. Además, se ha comunicado también la suspensión del barco de Balearia de este sábado a las 09,00 horas.

En el puerto de Algeciras, que opera hacia Tánger Med y Ceuta, estas conexiones operan con normalidad a esta hora, sin que se notifiquen cancelaciones de barcos hacia estos destinos.