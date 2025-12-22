Cortadas al tráfico por nieve la A-395 y A-4025 en Sierra Nevada y la A-1178 en el puerto de Las Menas en Almería

Archivo - Varios coches cubiertos de nieve, a 30 de enero de 2025, en Canfranc, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras de Andalucía permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este lunes 22 de diciembre por hielo y nieve en la calzada, la A-395 y la A-4025 de acceso a Sierra Nevada en la provincia de Granada y la A-1178 en el puerto de La Mena en la provincia de Almería.

Según la información de la web de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizada a las 08.00 horas, permanecen cerradas al tráfico la A-395 del kilómetro 32 al 38,5, la A-4025 del kilómetro 0 al 7,35 y la A-1178 del kilómetro 5 al 36.

Además es obligatorio el uso de cadena o neumáticos de invierno en otras tres carreteras de la provincia de Granada: la A-337 que conecta Laroles y Aldeire del kilómetro 20 al 30; la A-395 de acceso a Sierra Nevada del kilómetro 28 al 32; y la A-4030 del kilómetro 0 al 7,3.

En la provincia de Jaén la nieve ha obligado a restringir la circulación de vehículos pesados y limitar la velocidad a un máximo de 60 kilómetros por hora en la JV-2262 del kilómetro 0 al 10.

En la tarde de este domingo la presencia de nieve obligó a cortar al tráfico la A-92, a su paso por el Puerto de la Mora entre los kilómetros 241 a 282 en ambos sentidos, pero la circulación por esta zona está normalizada desde primera hora de este lunes.