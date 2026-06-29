Cortado al tráfico por obras el eje entre Tendillas y la Mezquita-Catedral de Córdoba hasta el día 30 de agosto

Archivo - Taxis en la parada de la Mezquita-Catedral. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que desde este lunes hasta el día 30 de agosto permanece cortado al tráfico el eje entre la Plaza de las Tendillas y la Mezquita-Catedral, debido a una actuación de reparación del pavimento por parte de la Delegación de Infraestructuras.

Según ha detallado el Consistorio, la afección al tráfico rodado por fases tendrá repercusión en la Plaza Agrupación de Cofradías, Calle Blanco Belmonte, Calle Ángel de Saavedra y Calle Jesús y María, de modo que este lunes se ha iniciado la actuación en la Plaza Agrupación de Cofradías, lo que supondrá afectar al eje Calle Buen Pastor y Calle Conde y Luque, cuyo vecindario, cocheras y establecimientos tienen que salir por el punto de entrada desde la Plaza Pineda.

Al respecto, se estima una duración de cada afección de dos semanas y la ejecución de cada una de ellas tendrá repercusión en la configuración viaria de la zona. La empresa realizará coordinación previa para informar de las alternativas sucesivas, según el caso.

Desde el Departamento de Movilidad se ha rogado al vecindario su colaboración y planificación previa de desplazamientos el día y horario descritos, siendo esencial que atiendan las indicaciones de la señalización y operarios dispuestos ese día en la zona de afección.