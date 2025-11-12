Corte de la A-92G entre los kilómetros 7 y 8,8 en Granada durante la noche de este miércoles por obras de mejora

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras del tramo de autovía GR-43 entre Atarfe y Granada, en el término municipal de la capital granadina, con un presupuesto vigente de 14,99 millones de euros (IVA incluido). Por ello se cortará el tronco de la carretera autonómica A 92G entre los kilómetros 7 y 8,8 desde las 22,00 horas de este miércoles hasta las 7,00 horas de este jueves.

Actualmente se está ejecutando un viaducto sobre la A-92G de 108 metros de longitud. Para el hormigonado del tablero del viaducto y con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios" se ha articulado el citado corte, según han detallado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota de prensa.

Para asegurar la fluidez del tráfico al cortar la carretera A-92G en ambos sentidos, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados. El nuevo tramo tiene una longitud aproximada de dos kilómetros, con una orientación oeste-este. En concreto, el trazado está formado por un eje principal, con dos calzadas de dos carriles en sus primeros 700 metros. A partir de aquí, se produce un cambio de sección de tal manera que en su kilómetro final (1,26) se dispone de una calzada de un carril por sentido.

Después de dicho kilómetro, se separan las dos calzadas de la autovía, una de incorporación a la A-92G y otra de salida de la A-92G y entrada al eje principal. El encaje del trazado obliga a la ejecución de dos estructuras, un viaducto sobre la A-92G de 108 metros de longitud, dividido en tres vanos de 30, 48 y 30 metros, que actualmente está en ejecución, y un paso inferior para conectar los caminos de servicio de ambas márgenes, proporcionando permeabilidad.