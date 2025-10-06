Cosmopoética consolida a Córdoba como "referencia de la cultura y el diálogo" con medio centenar de autores

Presentación del Festival de Poesía Cosmopoética, Poetas del Mundo en Córdoba, en su edición número 22, del 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Cosmopoética. Poetas del Mundo en Córdoba' ha clausurado su vigésimo segunda edición después de nueve días dedicados a la cultura y la poesía --del 26 de septiembre al 4 de octubre--. Su directora, Azahara Palomeque, ha destacado que, un año más, "Cosmopoética ha vuelto a poner a Córdoba a la cabeza de los festivales literarios del sur de Europa y se ha situado como un lugar de pensamiento, dinámico y en constante efervescencia", siendo "referencia de la cultura y el diálogo" con medio centenar de autores.

Según ha informado el Ayuntamiento, más de 8.000 personas han pasado por algunas de las más de 60 actividades organizadas hasta en 24 espacios de toda Córdoba, destacando por su alta afluencia los continuos aforos completos registrados en la Sala Orive, donde se han sucedido tanto lecturas poéticas como diálogos entre autores y a la que han acudido más de 1.500 personas.

Una de las líneas estratégicas de Cosmopoética 2025 ha sido precisamente apostar por ese formato de conversaciones y encuentros poéticos de primer nivel, priorizando la palabra frente a las citas musicales de ediciones anteriores.

"La apuesta por la calidad de los contenidos ha impreso una huella duradera en los imaginarios colectivos, lo cual demuestra que se puede expandir la poesía desde Córdoba hacia multitud de puntos de la geografía nacional y mundial; en otras palabras: hemos puesto la periferia en el centro", ha subrayado la directora.

El Teatro Góngora, donde tuvo lugar la gala de inauguración con los autores Junot Díaz y Mayra Santos-Febres y el espectáculo 'La gran cacería' del dramaturgo Juan Mayorga, ha sido otro de los espacios más concurridos, superando el millar de espectadores.

Del mismo modo, ha sido significativa la asistencia a eventos como la representación 'Todo es verbo' en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba (ESAD), el 'Homenaje a los Machado' en el Conservatorio de Música 'Músico Ziryab' con la presencia de Alfonso Guerra y el pregón de clausura en la Plaza de las Cañas de la mano del fenómeno literario David Uclés, que reunió a unos 2.500 asistentes.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

No hay que olvidar tampoco la buena acogida de las actividades formativas en las que más de 600 alumnos han podido participar, entre otros, en talleres como el de letras de 'rap' con el artista Haze o el de letras flamencas. A ellos se suman los cerca de 600 niños que también han acudido a los talleres y actividades diseñados especialmente para ellos en 'Cosmopeque'.

Igualmente exitosas han sido las iniciativas pensadas para llevar la poesía a los espacios cotidianos de Córdoba como las tabernas, los patios del casco urbano o los mercados. Proyectos como las 'Cosmoservilletas' que han vuelto a conquistar el corazón de cordobeses y visitantes, a las que se han sumado otras originales iniciativas como los 'Versos en la piel' o 'Versos a pedales'.

Como ha insistido Azahara Palomeque, "no es fácil movilizar a toda una ciudad en torno a un acontecimiento cultural, satisfaciendo las preferencias de públicos tan diversos, y creo que lo hemos logrado".

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha resaltado que "Cosmopoética es una cita ya consolidada no sólo en nuestro calendario cultural, sino también a nivel nacional e internacional", y ha añadido que "sigue siendo un gran evento de ciudad impulsado por el Ayuntamiento y que ofrece un escenario perfecto para mostrar la literatura rodeada del patrimonio histórico de Córdoba".

AUTORES DE RENOMBRE

La vigésimo segunda edición de Cosmopoética ha reunido en Córdoba a un total de 50 autores de reconocido prestigio --nombres como Manuel Rivas, Kamel Daoud, Mariana Enríquez, Miriam Reyes, Chantal Maillard o Sergio Ramírez--. Una selecta lista que incluía Premios Pulitzer, Goncourt, Cervantes, Princesa de Asturias, Nacional de Poesía o Nacional de las Letras.

Medio centenar de referentes de la mejor literatura nacional e internacional, incluyendo importantes escritores de hasta diez nacionalidades. Una representación diversa y plural de distintas voces, estilos, generaciones y orígenes que ha llamado la atención de la prensa local, regional y nacional. De hecho, Cosmopoética ha tenido en esta edición un importante impacto en medios de comunicación.

Así, ha sido noticia de apertura del espacio de RTVE 'Culturas 2', también escenario de una grabación especial realizada para el programa cultural de RNE 'La estación azul', ha atraído la atención de informativos nacionales, como 'Noticias 2' de Televisión Española, y regionales, como los informativos de Canal Sur, y ha sido objeto de reportajes en medios de gran alcance como El País o Telecinco. Esta amplia cobertura supone no sólo un reconocimiento para el propio festival, sino también un efecto muy positivo para la promoción de la ciudad de Córdoba y su imagen como epicentro de la cultura para el mundo.

La edición de 2025 de Cosmopoética ha sido la primera en incluir en su programación el pensamiento y la filosofía como complementos de lo literario. Una novedad que se ha visto respaldada por una entusiasmada respuesta del público. Siguiendo los versos del poema de Carlos Drummond de Andrade --'Una flor rompió el asfalto'--, el festival se ha mantenido fiel a su compromiso de abrirse al mundo y a las realidades que nos conciernen, servir de germen del diálogo, abrir perspectivas de futuro. "Tengo la certeza de que la memoria de este festival reverberará durante mucho tiempo en Córdoba y más allá de todas las fronteras que hemos cruzado", ha asegurado Azahara Palomeque.