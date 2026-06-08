La costa granadina estrena la marca Eco-Chiringuitos para un turismo responsable

Presentación de la marca Eco-Chiringuitos. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL

CALAHONDA (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada ha presentado este lunes la marca Eco-Chiringuitos, una iniciativa de turismo responsable que incluye la incorporación de medidas de eficiencia energética, la promoción de la economía circular y el consumo de productos de proximidad.

Así, los establecimientos con marca Eco-Chiringuitos asumirán un compromiso ambiental con el destino mediante estas y otras acciones.

Sus promotores destacan que los chiringuitos ubicados en primera línea de playa son ya de hecho "actores especialmente sensibilizados con la conservación de su entorno natural, promoviendo acciones relacionadas con la limpieza y el cuidado de las playas, la reducción de residuos, el reciclaje de aceites y vidrio, así como la disminución progresiva del uso de plásticos".

Además, el modelo Eco-Chiringuito busca convertirse en un escaparate privilegiado para la gastronomía y los productos locales de kilómetro cero.

La estrategia contempla la promoción de los frutos tropicales de Almuñécar y el Valle de Río Verde, los pescados y mariscos del Mediterráneo procedentes de la lonja de Motril, los productos hortofrutícolas de la Contraviesa y otros alimentos vinculados a la identidad gastronómica de costa y la provincia de Granada.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero; la coordinadora de Presidencia y Proyectos Estratégicos de Diputación de Granada, Mireya Castillo, y el presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas, Francisco Trujillo, quienes han dado a conocer los objetivos del proyecto, así como su nueva imagen corporativa y campaña de promoción.

Durante el acto se ha puesto de manifiesto que el sector turístico de la Costa Tropical afronta el reto de evolucionar uno de los elementos más emblemáticos de su oferta turística como son los chiringuitos de playa.

Y en este contexto nace la marca Eco-Chiringuito, concebida como "una apuesta de presente y futuro que integra sostenibilidad, calidad y diferenciación".