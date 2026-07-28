Patrimonio da el visto bueno a la conservación de la Torre del Reloj del Castillo de Iznájar (Córdoba)

Archivo - Iznájar y su castillo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba, que preside el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Eduardo Lucena, ha informado favorablemente el proyecto de conservación y puesta en valor de la Torre del Reloj del Castillo de Iznájar (Córdoba), una actuación destinada a mejorar la conservación de este singular elemento patrimonial y facilitar su visita pública a partir de los resultados obtenidos en los recientes trabajos arqueológicos realizados en el monumento.

La intervención prevista, según ha informado la Junta en una nota, permitirá profundizar en el conocimiento histórico del inmueble, recuperar elementos originales actualmente ocultos y garantizar la adecuada protección de una de las construcciones más representativas del recinto amurallado de Iznájar.

La Torre del Reloj forma parte de la alcazaba de la Villa de Iznájar y se sitúa en el frente sur del recinto defensivo, flanqueando el antiguo acceso en recodo a la fortaleza. Los estudios arqueológicos desarrollados han permitido constatar que el núcleo original de la torre corresponde a una construcción en tapial datada entre finales del siglo XI y el siglo XII, que fue reformada y ampliada durante la segunda mitad del siglo XIV, en el marco de las mejoras defensivas impulsadas durante el reinado de Pedro I.

Además, las investigaciones han documentado la importante transformación acometida en el siglo XVIII para instalar el reloj, actuación que modificó la configuración interior de la torre y dio lugar al actual cuerpo superior que alberga la campana.

El proyecto autorizado tiene como objetivo principal poner en valor todas las fases históricas mediante una intervención respetuosa con la evolución constructiva del monumento, basada en criterios de conservación compatibles con los materiales y técnicas tradicionales.

Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución de la actual escalera exterior, de construcción contemporánea y sin valor patrimonial, por una nueva estructura ligera de acero galvanizado que permitirá recuperar la visión de los paramentos históricos originales.

También se contempla la prolongación del pasadizo interior para facilitar la comprensión del funcionamiento defensivo de la torre durante el siglo XIV, así como la restauración de la escalera interior, del adarve y de distintos elementos constructivos conservados.

Igualmente, se procederá a la eliminación de revestimientos y añadidos inadecuados realizados en etapas recientes, la consolidación de fábricas históricas de mampostería y tapial, la recuperación del pavimento empedrado original de la cubierta, actualmente oculto bajo una capa de cemento, así como la restauración de los paramentos exteriores del cuerpo del reloj mediante técnicas y materiales tradicionales basados en morteros de cal.

La actuación incluye, además, la instalación de iluminación interior de bajo impacto visual, tratamientos de limpieza y conservación de los elementos históricos, así como medidas específicas para garantizar la adecuada protección y mantenimiento futuro del monumento.

La Comisión Provincial de Patrimonio ha valorado favorablemente la propuesta al considerar que contribuye a la conservación y difusión del bien, pone de manifiesto las distintas etapas constructivas documentadas arqueológicamente y emplea soluciones compatibles con la naturaleza histórica del inmueble.

La autorización incorpora una serie de prescripciones técnicas destinadas a garantizar la correcta ejecución de los trabajos, entre ellas la necesidad de completar determinados aspectos de la documentación gráfica del proyecto, justificar algunas soluciones constructivas e incorporar medidas específicas de control arqueológico durante el desarrollo de las obras.

En este sentido, la Comisión ha establecido que la demolición de la escalera actual deberá ir precedida del correspondiente análisis arqueológico, que todos los trabajos de restauración sean ejecutados por personal especializado y que las obras cuenten con seguimiento arqueológico.

Una vez finalizada la intervención, deberá presentarse una memoria completa con reportaje fotográfico y un programa de mantenimiento del monumento. Torre del Reloj La Torre del Reloj se integra en el conjunto del Castillo y recinto amurallado de Iznájar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y protegido por la legislación estatal y autonómica en materia de patrimonio histórico.

Este recinto fortificado constituye uno de los principales referentes patrimoniales de la provincia de Córdoba y conserva importantes testimonios de la evolución urbana y defensiva de la localidad desde época medieval.