La creación de empresas baja un 7,6% en abril en Andalucía, con un total de 1.825 constituidas

Imagen de archivo de una mujer delante de un ordenador. - UNSPLASH

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía bajó un 7,6% en abril en tasa interanual con un total 1.825 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 339, un 18,9% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercer mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 1.825 empresas creadas el pasado mes de abril se suscribieron algo más de 53,77 millones de euros, lo que supone un 37,51% menos que en el mismo mes de hace un año (53,59 millones de capital desembolsado).

De las 339 empresas que echaron el cierre el pasado mes de abril en Andalucía, 300 lo hicieron voluntariamente; ocho por fusión con otras sociedades y las otras 31 restantes por otras causas.

La Rioja (+41,94%) Asturias (+39,6%) y Murcia (+23,33%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Madrid y País Vasco con retrocesos de un 9,37%, 8,87% y un 8,41%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, aumentó en todas las comunidades siendo Extremadura (+100%), Navarra (+100%) y La Rioja (+58,33%) donde más empresas se destruyeron, excepto en Murcia en donde la tasa interanual de disoluciones se redujo un 61,9%; y en País Vasco con una caída del 28,33%.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 6,1% en Andalucía en abril, hasta las 341 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 392,91 millones de euros, cifra un 175,5% superior a la de abril del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 2% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.558 empresas, la menor cifra en un mes de abril desde 2023, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso de abril, la constitución de empresas vuelve a terreno negativo después de haber encadenado tres meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades creció un 20,2% interanual, hasta los 513,1 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.399 euros, aumentó un 22,7% en relación a abril de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en abril se disolvieron 2.064 empresas, cifra un 24,9% superior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 69 sociedades cada día del mes de abril.