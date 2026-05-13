La creación de empresas registra su mejor marzo en Andalucía y sube un 31,9%, 3,1 puntos menos que la media nacional

Infografía con cifras de creación de empresas en Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 31,9% en marzo en tasa interanual con un total 2.380 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 448, un 22,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de marzo, la creación de empresas en Andalucía encadena seis meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 2.380 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 115,46 millones de euros, lo que supone un 44,37% más que en el mismo mes de hace un año (115,46 millones de capital desembolsado).

De las 448 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en Andalucía, 395 lo hicieron voluntariamente; 19 por fusión con otras sociedades y las otras 34 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Castilla-La Mancha (+70,63%), Extremadura (+53,98%) y Cataluña (+49,03%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (+3,05%) Navarra (+4,76%) y Aragón (+10,99%).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+56,52%), Canarias (+56,34%) y Castilla y León (+43,37%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50%, 45,95% y un 18,52%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 13,5% en Andalucía en marzo, hasta las 428 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 227,63 millones de euros, cifra un 18,7% superior a la de marzo del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 35% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 14.307 empresas, su cifra más elevada en cualquier mes desde marzo de 2007, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte de marzo, la constitución de empresas encadena tres meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se multiplicó por más de dos, hasta rozar los 848 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 59.271 euros, aumentó un 68,6% en relación a marzo de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en marzo se disolvieron 2.342 empresas, cifra un 17,9% superior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 75 sociedades cada día del mes de marzo.

En concreto, de las 2.342 empresas que se disolvieron en marzo, 1.992 lo hicieron voluntariamente, un 22,4% más que en igual mes de 2025, mientras que 149 se disolvieron tras una fusión (+1,4%) y 201 desaparecieron por otras causas (-5,2%).

El 17,2% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de marzo se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 16,5% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 21,2% pertenecía al comercio, el 13,8% a la construcción y otro 13,8% a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 15% en marzo en tasa interanual, hasta las 3.006 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.709,2 millones de euros, cifra un 7,2% inferior a la de marzo de 2025, mientras que el capital medio fue de 568.611 euros, un 19,4% menos.

En tasa mensual (marzo sobre febrero), la constitución de empresas subió un 12,8%, mientras que las disoluciones bajaron un 7,9%.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE EN TODAS LAS CCAA

Según Estadística, todas las comunidades autónomas crearon el pasado mes de marzo más empresas que en igual mes de 2025.

Los mayores repuntes interanuales se los anotaron Castilla-La Mancha (+70,6%), Extremadura (+54%), Cataluña (+49%), Galicia (+46,5%) y Comunidad Valenciana (+39%).

Por su parte, los aumentos menos pronunciados se dieron en Cantabria (+13,5%), Aragón (+11%), Navarra (+4,8%) y Baleares (+3,1%).