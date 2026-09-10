La creación de empresas sube un 0,8% en el mes de julio en Andalucía

Imagen de archivo de un ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 0,8% en julio en tasa interanual con un total 1.786 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 265, un 4,3% menos, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultado por Europa Press. Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica. Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Andalucía sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 1.786 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 110,48 millones de euros, lo que supone un 56,62% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 265 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Andalucía, 222 lo hicieron voluntariamente; 21 por fusión con otras sociedades y las otras 22 restantes por otras causas.

Respecto al resto de comunidades, cabe destacar que Aragón (+21,47%) Murcia (+15,81%) y Comunitat Valenciana (+14,91%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, La Rioja y Extremadura con retrocesos de un 24,36%, 23,64% y un 13,39%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+66,67%), Murcia (+33,33%) y Cataluña (+30,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que La Rioja, Navarra y Canarias las que menos, con retrocesos de un 46,15%, 25% y un 19,32%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 10,8% en Andalucía en julio, hasta las 318 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 150,8 millones de euros, cifra un 38,3% superior a la de julio del año anterior.