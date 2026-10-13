La creación de empresas sube un 7,4% en agosto en Andalucía hasta las 1.276 sociedades constituidas

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SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 7,4% en agosto en tasa interanual con un total 1.276 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 214, un 0,9% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Andalucía encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.276 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 96,34 millones de euros, lo que supone un 153,53% más que en el mismo mes de hace un año (93,06 millones de capital desembolsado).

De las 214 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Andalucía, 190 lo hicieron voluntariamente; 14 por fusión con otras sociedades y las otras 10 restantes por otras causas.

Cantabria (+68%) Asturias (+46,75%) y Murcia (+34,53%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Baleares y Cataluña con retrocesos de un 13,21%, 7,17% y un 1,14%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+100%), Canarias (+71,43%) y La Rioja (+71,43%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Asturias y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 72,73%, 60,61% y un 14,71%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 10,7% en Andalucía en agosto, hasta las 238 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 128,38 millones de euros, cifra un 75,3% superior a la de agosto del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 5,7% en agosto en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 7.526 empresas, la mayor cifra en un mes de agosto desde 2007, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte de agosto, la constitución de empresas encadena tres meses de ascensos después de los aumentos del 1,7% y del 2,2% registrados en junio y julio, respectivamente.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se disparó un 92,8% interanual en agosto, hasta los 456,4 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 60.644 euros, se incrementó un 82,3% en relación a agosto de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en agosto se disolvieron 1.315 empresas, cifra un 2,8% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias. De este modo, cada día del mes de agosto se disolvieron 42 sociedades.